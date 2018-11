Professores consideram “estranho” se Marcelo ficar do lado do Governo

Ao fim de um ano de discussão, reuniões, protestos, trocas de acusação de intransigência, de um lado, e de incumprimento do outro, o dossier da recuperação do tempo de serviço prestado nos últimos nove anos de congelamento das carreiras dos professores teima em não sair da agenda política.

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, acredita que o facto de os partidos – do CDS ao PCP – terem voltado a inscrever no Orçamento do Estado para 2019 a necessidade de serem retomadas as negociações leva a que a solução encontrada não possa ser a de “apagar” o tempo de serviço. Também por isso, confia, Marcelo Rebelo de Sousa não deverá promulgar o decreto-lei do Governo que apenas prevê a recuperação de dois anos e 9 meses. “Isso poria em causa o sentido das votações no Parlamento, que obrigam a uma efetiva negociação.”

A votação de segunda-feira no Parlamento, com todos os partidos a juntarem-se, à exceção do PS, e a obrigarem a reabertura das negociações entre Governo e sindicatos sobre a recuperação do tempo de serviço foi uma vitória dos professores?

A votação foi, em primeiro lugar, uma derrota do Governo e do PS. O Parlamento reconheceu que o Decreto-Lei imposto pelo Governo, em jeito de afronta, na véspera do Dia Mundial do Professor (5 de outubro), não responde ao que o Orçamento do Estado (OE) de 2018 impunha. Como tal, a negociação terá de ser realizada, apenas incidindo sobre o prazo e o modo de recuperar o tempo. Poder-se-ia ter ido mais longe, mas para isso era necessário que o PS respeitasse os professores e que PSD e CDS fossem coerentes e não estivessem no processo por taticismo. Seja como for, o que foi aprovado repõe a resolução do problema na mesa das negociações e os professores voltam a ter nas suas mãos, ou seja, na sua luta, a solução que, sendo justa, é a única possível: contar integralmente o tempo de serviço prestado.

O artigo que foi acrescentado no OE para 2019 repete ipsis verbis o do ano passado. Assim sendo, como é que se garante que o regresso às negociações traz mais resultados? O Governo já disse que não há condições financeiras para ir além da recuperação de dois anos e nove meses.

A garantia estará na capacidade de luta dos professores. Mas, ainda assim, repetir no OE 2019 o que está no de 2018, não tem o mesmo significado. É que reinscrever a norma significa que o Parlamento reconhece que esta não foi cumprida, daí a necessidade de a manter. Portanto, ao remeter de novo para a negociação, o Parlamento está a dizer que terá de se encontrar outra solução, que não a dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, e que aquela deverá incidir, apenas, sobre o prazo e o modo, o que sai reforçado pela aprovação do ponto 1 da proposta do PCP. Ou seja, o tempo a recuperar não é questão que esteja na mesa negocial.

Entretanto o decreto-lei onde consta essa recuperação de dois anos e nove meses há-de chegar ao Presidente da República. O que espera que Marcelo faça e porquê?

Essa será uma decisão do Senhor Presidente da República, mas parece-me que a promulgação do decreto seria estranha no atual contexto. Além das posições sindicais, que também denunciaram o que foi o alegado “processo negocial”, há, ainda, os pareceres desfavoráveis aprovados pelas Assembleias Legislativas Regionais da Madeira e dos Açores e temos esta posição da Assembleia da República com inscrição no Orçamento do Estado para 2019. Neste quadro, penso que não teria sentido a promulgação do Decreto-Lei, que, aliás, poria em causa o sentido das votações no Parlamento, que obrigam a uma efetiva negociação.

No caso de o diploma ser promulgado, será chamado pelos deputados para apreciação parlamentar. Sendo esta matéria de competência governamental, o que pode estar ao alcance dos partidos para garantir que o Governo fica vinculado ao objetivo de consagrar todo o tempo de serviço?

Se isso acontecer, a Assembleia da República poderá alterar o Decreto-Lei introduzindo artigos que levem à extensão para o Continente, a replicar nos Açores, a solução da Madeira [na Madeira, sindicatos e governo regional chegaram a acordo para a recuperação integral do tempo de serviço (os 9 anos e 4 meses) até 2025]. Sendo uma solução que, na região, reúne o acordo de todos os partidos políticos, os professores tirariam as suas ilações se para as restantes regiões os partidos mudassem de opinião. Além disso, permitirá uniformizar o todo nacional, o que é muito importante para os docentes. Por último, e quanto à questão negocial, os sindicatos estão em condições de assumir a negociação já realizada, cujos resultados mereceram acordo, pelo que a assumem para o restante território. Dissemos isso ao Governo em setembro, escrevemo-lo em ofício enviado aos grupos parlamentares e, a haver apreciação parlamentar, assumiremos isso em audição que a Assembleia da República entenda fazer.

A greve em curso às atividades com alunos que não estão devidamente inscritas nos horários não está a ter grande adesão. Depois de um ano de muitos protestos – com várias paralisações e manifestações – acredita que os professores ainda estão disponíveis para voltar a estas formas de luta como forma de pressão?

A greve às reuniões não inscritas no horário está a ter uma adesão significativa. É uma greve que não tem muita visibilidade, mas também não é isso que se pretende. O que se pretende é que os professores, se assim o entenderem, só trabalharão por semana as 35 horas que a lei estabelece. E muitos estão a fazer isso. Neste momento estamos, até, a avançar com ações contra alguns diretores que, abusivamente, pretendem penalizar os professores em greve. A maioria, contudo, percebeu que o próprio Ministério da Educação não lhes dava cobertura para o abuso, apenas sugeria, e não avançaram por aí. Mas se a greve apenas impediu reuniões de avaliação intercalar em algumas escolas, há inúmeras reuniões, milhares de reuniões, que se estão a realizar apenas com alguns professores. E muitos colegas já assumiram que irão fazer greve à função de avaliador externo. Nenhum sector está em luta forte permanente, daí a necessidade de gerir os tempos das grandes lutas. Para já, foram criadas condições para o cumprimento da lei, relativamente aos horários. Quanto à luta pela contagem de todo o tempo de serviço, pela aposentação, contra a precariedade e também contra a municipalização, teremos oportunidade de perceber que os professores não baixaram os braços. A seu tempo, e não será preciso muito, isso se confirmará.