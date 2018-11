Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 0 graus (em Bragança) e os 10 graus (em Viana do Castelo e no Porto) e as máximas entre os 8 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro)

Dez distritos do continente estão esta quarta e quinta-feiras sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 18h desta quarta-feira e as 12h de quinta-feira sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste-noroeste com 4 a 5 metros.

O IPMA colocou ainda o distrito de Viana do Castelo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte entre as 3h e as 12h de quinta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente pouco nublado, temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas, apresentando-se geralmente muito nublado no Minho e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho até final da manhã e para o final do dia.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando moderado do quadrante sul nas terras altas e no litoral a norte do Cabo Raso, tornando-se moderado a forte nas terras altas das regiões Norte e Centro a partir do meio da tarde, com rajadas até 75 quilómetros por hora na serra do Gerês no final do dia.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de geada no nordeste transmontano e na Beira Alta.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 0 graus (em Bragança) e os 10 graus (em Viana do Castelo e no Porto) e as máximas entre os 8 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro).