Global Media garante pagamento dos subsídios de Natal até 7 dezembro

O Sindicato dos Jornalistas disse nesta terça-feira que a administração o Global Media garantiu que o subsídio de Natal dos trabalhadores do grupo será pago até ao dia 7 de dezembro.

Em comunicado, a estrutura sindical referiu que, "depois das recentes notícias" sobre o Global Media Group (dono do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo, entre outros), uma delegação do SJ, composta por três dirigentes sindicais e pela delegada sindical do jornal O Jogo, "reuniu-se com o administrador do GMG [Global Media Group], Vítor Ribeiro, e com o diretor geral de conteúdos do grupo, Afonso Camões".

Durante esta reunião, Vítor Ribeiro "confirmou as dificuldades de tesouraria", mas assegurou que "não está em causa o pagamento de salários e que o subsídio de Natal será pago até ao dia 7 de dezembro, cumprindo o Contrato Coletivo de Trabalho de Imprensa e de Radiodifusão em vigor".

O SJ "questionou ainda a administração do grupo sobre a alteração na data de pagamento aos colaboradores, que passou a ser feito ao dia 5 de cada mês", mas não conseguiu nenhum compromisso da parte de Vítor Ribeiro. No mesmo comunicado, o SJ adiantou que o administrador culpou "a conjuntura do mercado dos media" pelas dificuldades de tesouraria que enfrenta, incluindo "a absorção de receitas por parte de gigantes tecnológicos mundiais como a Google e o Facebook, que usam conteúdos dos órgãos de comunicação social sem pagarem por isso".

Quanto aos investimentos feitos desde a entrada no capital da empresa pelo empresário de Macau, Kevin Ho, Vítor Ribeiro revelou que foram feitas apostas noutras áreas de negócios, "nomeadamente no Gaming e Gambling (plataforma de jogos e apostas online) e no canal V Digital, que ainda não deram retorno financeiro: no primeiro caso devido a dificuldades burocráticas de arrancar com o negócio, que estão a ser resolvidas; no segundo, porque tem só quatro meses de atividade e ainda não se impôs".

Quanto à passagem do Diário de Notícias de diário a semanário, o mesmo administrador reconheceu que "os números de vendas não estão a corresponder às expectativas e às estimativas, mas garantiu que o DN vai ter sempre de existir em papel, mas tem de crescer no digital".

O sindicato alertou a administração da Global Media para "atos de gestão tomados sem uma avisada avaliação de risco, que acabaram por comprometer a saúde financeira das empresas e, sobretudo, os postos de trabalho", recordando vários processos de despedimento coletivo que ocorreram nos últimos anos.

Ainda que tenha reconhecido que há "apostas a rever e alterar", Vítor Ribeiro garantiu que os investimentos em novos projetos ou a abertura a outras áreas de mercado "não afetam os negócios tradicionais", sustentando que "há uma fórmula de distribuição da riqueza no grupo" e que as "contas dos negócios tradicionais e novas apostas são separadas", segundo o mesmo comunicado.