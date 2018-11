Presépio animado exibe 200 figuras nas celebrações de Natal em Penela

Figuras expostas no presépio animado, junto ao castelo de Penela, sobranceiro a esta vila do distrito de Coimbra, “contam histórias e mostram quadros representativos da época” de Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos, na antiga Galileia

Um presépio tradicional com mais de 200 figuras e animado com recurso a novas tecnologias pode ser visitado durante as celebrações natalícias de Penela, que decorrem de 1 de dezembro a 6 de janeiro de 2019. As figuras expostas no presépio animado, junto ao castelo de Penela, sobranceiro a esta vila do distrito de Coimbra, "contam histórias e mostram quadros representativos da época" de Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos, na antiga Galileia.

"Penela é verdadeiramente um presépio" e no cimo da encosta, "decorada com o casario branco e encimada pelo castelo medieval", pode mais uma vez ser apreciado aquele presépio animado, realização principal do programa Penela Presépio, promovido pela Câmara Municipal, presidida pelo social-democrata Luís Matias. Trata-se de um evento "inspirado em momentos, locais e personagens que recriam quadros representativos do presépio tradicional português", segundo a autarquia.

Ao longo de mais de um mês, o programa inclui "muitos momentos de animação, cor, música, espetáculos, alegria, sabores e descobertas do património histórico, natural e imaterial", como o presépio ao vivo, no Quintal das Lapas, e a exposição de presépios, "fruto de um desafio feito à comunidade" e repartida pelas igrejas de São Miguel, na sede do concelho, e do Espinhal.

"Representativo do presépio tradicional, com ritmos e rotinas do quotidiano hebraico", o presépio ao vivo recria "uma moldura cenográfica de um povo, num despojamento fantasioso da época do nascimento de Jesus e submetido ao poderoso Império Romano".

Já no Espinhal, o presépio tradicional, este ano localizado no mercado, "representa a freguesia e o seu património histórico, natural e paisagístico", com destaque para as aldeias, as ribeiras e as casas senhoriais, como a que pertenceu à família da viscondessa do Espinhal, no século XIX.

Na animação infantil, "destinada aos visitantes mais jovens, animadoras caracterizadas executam pinturas faciais, modelagem de balões e outras atividades", entre as quais "Hora do conto", sujeita a marcação prévia. No "Mercadinho de Natal", em Penela e Espinhal, dedicado à agricultura tradicional e familiar, serão comercializados produtos endógenos, além de artesanato urbano.

O programa inclui ainda "Playground Radical", no castelo, com diversas atividades radicais para os mais jovens, bem como animação de rua, espetáculos musicais e um "comboio de Natal", que assegurará "uma viagem mágica pela vila de Penela". O Penela Presépio, que a autarquia promove desde a última década, atrai habitualmente milhares de visitantes ao concelho.