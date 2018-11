Partidos aprovam reabertura das negociações entre professores e Governo

Os partidos à esquerda do Governo votaram a favor das propostas de alteração apresentadas por PSD e CDS e também parte da proposta do PCP na questão da contagem do tempo de serviço de professores e de outras carreiras especiais, determinando assim que Governo e sindicatos tenham de voltar à negociação.

Os artigos que receberam a aprovação de todos os partidos, com a exceção óbvia do PS, reproduzem na íntegra o que já tinha ficado contemplado no Orçamento do Estado de 2018 mas que, consideram os deputados, não foi respeitado pelo executivo de António Costa. É que, dizem, no caso dos docentes os ministérios da Educação e das Finanças não se limitaram a negociar “o prazo e o modo” da recuperação, determinando igualmente um corte no tempo a contar. Corte esse que levaria a um “apagão” de 70% do tempo de serviço efetivamente prestado.

O novo artigo 16-A, agora aprovado, volta a dizer que a expressão remuneratória “do tempo de serviço” das carreiras especiais que não progridem por pontos (como é o caso dos professores, mas não só) é considerada através de um processo negocial com os sindicatos “com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis”.

Os sindicatos reclamam desde o início a recuperação de todos os 9 anos, 4 meses e dois dias que duraram os dois períodos de congelamento entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017. Após meses de reuniões com sindicatos, o Governo acabou por fechar a discussão anunciando a aprovação de um decreto-lei que prevê a recuperação de dois anos e 9 meses.

A votação na especialidade do Orçamento do Estado, que se iniciou esta segunda-feira e só terminará na quarta, volta a dar esperança de verem o tempo de serviço recuperado. A questão é que esta é matéria de competência governamental e não podem ser os deputados a pré-determinar os resultados nas negociações, como formas de faseamento ou prazos máximos para a recuperação.

Foi com base nesta consideração de que o Parlamento não se pode substituir ao Governo que PSD e CDS acabaram por não aprovar os artigos propostos por PCP e Bloco de Esquerda que iam mais longe na tentativa de comprometer o Governo. Ambos definiam prazos limites para a recuperação do tempo de serviço (sete e cinco anos, respetivamente) e indicavam a sua recuperação “integral”.