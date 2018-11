Barrigas de aluguer. Grávida pode ficar com bebé

Depois do chumbo do Tribunal Constitucional (TC) em abril, o Bloco de Esquerda apresenta um novo projeto-lei para legalizar a gestação de substituição, conhecida por ‘barrigas de aluguer’. Ao contrário da lei anterior, também da autoria do BE, fica estabelecido um tempo de arrependimento, que permite à gestante mudar de ideias depois do parto e ficar com o bebé.

É esta a principal alteração. Antigamente, a criança seria sempre filha do casal que recorre à gestação de substituição e nunca da gestante. No novo projeto, a grávida pode arrepender-se até ao registo do bebé. Segundo o Código do Registo Civil, as crianças têm de ser registadas até 20 dias após o parto. Mas se a unidade de saúde permitir fazer o registo no local, terá de ser feito até à alta da grávida.

“O acórdão do Tribunal Constitucional mudou o contexto. Acomodámos todas as preocupações levantadas pelos juízes”, diz ao Expresso Moisés Ferreira, deputado bloquista. O BE quer agendar a discussão e votação do projeto-lei até início de janeiro.

A lei mantém-se apenas para casos de doença — como o de mulheres sem útero ou com alguma lesão que as impeça de levar a gravidez até ao fim. Os bloquistas incorporaram ainda no diploma o que tinha ficado estabelecido na regulamentação e no contrato a celebrar entre pais e gestante.

Leia mais na edição do Expresso de 24 de novembro de 2018