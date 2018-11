O resistente

A Audi tem-de posicionado como uma marca que aposta em tecnologia e performance em toda a gama. Nos modelos executivos isso nota-se particularmente nos interiores, onde o equipamento combina com bons acabamentos e, quase sempre, uma imagem que aponta alguma desportividade, de forma mais assumida do que na concorrência.

O novo A6 tem linhas bem definidas e o importador da Audi em Portugal acredita que desta vez a berlina até pode ter mais sucesso do que nas gerações anteriores, em que as vendas eram dominadas pela versão carrinha. Neste patamar de preços, as vendas são sobretudo para frotas de empresas. Os particulares rondam os 10%, pelo que é um mercado que olha aos números e com um comportamento mais racional.

SILÊNCIO QUE VAI PASSAR O A6

Uma das características que se destaca logo é a qualidade de vida a bordo. Em estrada, o A6 é mesmo muito silencioso. O isolamento acústico foi trabalhado com recurso a materiais isolantes e até os vidros laterais têm uma dupla camada para insonorizar o interior. Depois, há uma suspensão que faz esquecer os tempos em que os Audi eram automóveis duros e com boa prestação, mas que tornavam uma viagem mais longa demasiado penosa. Equilíbrio é agora a nota dominante, com amortecedores que filtram bem as irregularidades do piso, sem perder o contacto com a estrada.

A versão que testei estava equipada com o motor 2.0 de entrada de gama. Tem 204 cavalos que não o tornam numa flecha, mas que são mais do que suficientes para um comportamento vivo e uma resposta pronta, mesmo a baixos regimes. Beneficia também da caixa S Tronic, com sete velocidades, muito bem escalonada.

Por dentro, o A6 está mais simples e segue a tendência do mercado. Há dois ecrãs, em posição central. Um comanda o ar condicionado, o outro é para o sistema de conectividade. A ausência de botões é evidente. A quase totalidade dos comandos é tátil. Já não existe a tradicional roda seletora junto ao comando da caixa de velocidades, uma solução que me agradava.

Só dIESEL… POR ENQUANTO

No lançamento há apenas dois motores diesel na oferta para o mercado português. Além do 40 TDI que pude conduzir neste primeiro e breve contacto, há também o 60 TDI, com um sedutor V6 3.0 a debitar 286 cavalos. A aposta em duas motorizações a gasóleo não é um ato de rebeldia num grupo que quer esquecer o diesel, mas sim uma aposta centrada no mercado das frotas que continuam a privilegiar as soluções diesel. No caso do 40 TDI, os consumos anunciados são de 4,3 litros aos 100 quilómetros em ciclo misto. O consumo real não deve andar muito acima disso, ainda que seja mais elevado.

Fica em aberto a chegada de outras motorizações, provavelmente já no próximo ano. Menos provável é uma versão eletrificada do A6, coisa que existe nos concorrentes diretos e que podia resultar numa proposta com motor a gasolina e consumos equivalentes aos dos motores diesel. Mas o 40 TDI é a arma que vai contar nas negociações com as empresas. Com a vantagem de que o A6 não é só um automóvel racional. Por fora e por dentro, tem argumentos sedutores e uma mão cheia de tecnologia – que é coisa obrigatória num executivo.

FICHA TÉCNICA AUDI A6 40 TDI S TRONIC

Motor

1 968cc

204cv

400Nm 3 750 - 4 200 rpm

Transmissão

Dianteira

Caixa Automática dupla embraiagem com 7 velocidades

Prestações

246km/h vel. máxima

8,1s 0-100km/h

Consumos

4,3/100km ciclo misto

112g CO2/km

Preço €97 000