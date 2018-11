A data em que se cruzam o neto do poeta, o operacional Eanes e o jornalista Marcelo

Os turistas que hoje aterram no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dificilmente imaginam este país em estado de sítio, e quase a ponto de militares de fações contrárias iniciarem uma guerra civil muito perto do aeroporto. Era esse o clima que se vivia a 24 de novembro de 1975, quando o então Presidente da República, Francisco da Costa Gomes, recebeu o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, para lhe dizer que “em caso de confronto”, se colocaria “ao lado da legalidade democrática”, e que pensava que o golpe militar que se anunciava para breve seria fácil de dominar desde que “as massas populares ligadas ao PCP não interviessem numa previsível confrontação militar”. Caso “contrário, o mais provável seria dar-se início a uma guerra civil”. Cunhal concordou com a análise do Presidente e prometeu fazer tudo para evitar o recurso à violência”, escreve David Castaño no livro “Eanes e a Democracia”, que acaba de chegar às livrarias e pontos de venda com a chancela da editora Objetiva.

No calor da revolução, o Expresso chegou a ter duas edições semanais: a edição regular, a de sempre, ao sábado, e uma edição extra, à quarta-feira. Ambas foram ‘vítimas’ do golpe de 25 de Novembro. A edição extra que deveria ter saído na quarta-feira, 26, não chegou a sair, e a de sábado, 29, só saiu na segunda-feira seguinte, 1 de dezembro, como explica uma nota na primeira página deste semanário que atribui o cancelamento e atrasos na vida do nosso jornal às “medidas de excepção que acompanharam o estado de sítio em vigor na área da Região Militar de Lisboa”.

O Expresso dedica grande parte desta edição aos acontecimentos decorrentes dessa terça-feira, que amanheceu fria e nublada (climatericamente falando...). Uma caixa intitulada “Eanes, Lourenço e J. Neves” [pág. 3] informa os leitores que o jornal tentou contactar estes protagonistas do 25 de Novembro: “O general Ramalho, recentemente nomeado para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, com quem também contactámos no Regimento de Comandos da Amadora, invocou igualmente a falta de tempo para uma conversa mais demorada, e remeteu para mais tarde a análise que lhe pedíamos da actual situação política”.

Na página 2, Marcelo Rebelo de Sousa – à época subdiretor do Expresso – assinava a rubrica de análise política que ocupava toda a página, ilustrada por um cartoon desta feita dedicado a Cunhal e Spínola. “Como em todos os golpes, este teve os seus vencedores e os seus derrotados (...) Entre os operacionais destacar-se-iam pela excepcional capacidade de chefia e planeamento que revelou Ramalho Eanes (agora interino na chefia do EME), pela decisão e oportunidade Jaime Neves, e pelo apoio que prestou em pontos fulcrais Salgueiro Maia”.

FOTO RUI OCHOA

O 25 de Novembro de 1975 nunca teria existido se o Movimento dos Capitães não tivesse feito o 25 de Abril de 1974. Esta é a premissa que fez cair a ditadura e abriu a porta à revolução, à liberdade, à descolonização e ao Processo Revolucionário em Curso. A data que se assinala este domingo foi uma etapa desse trajeto; e foi também o dia que conduziu António Ramalho Eanes, 40 anos, e até então um militar pouco conhecido da generalidade dos portugueses, para um novo patamar de intervenção no destino de Portugal e da Democracia.

O livro de David Castaño é o resultado público de uma bolsa de pós-doutoramento que tinha por objeto estudar “as relações entre os diversos órgãos de soberania entre 1976 e 1982, ano em que foi feita a primeira revisão da Constituição da República Portuguesa e extinto o Conselho da Revolução”, diz o autor ao Expresso.

O mergulho nos arquivos fê-lo recuar um pouco, porque percebeu que ainda há muito para desbravar e investigar sobre estes anos cruciais da história do país, e que o papel de Eanes na diminuição dos poderes do Conselho da Revolução foi muito mais decisivo do que muitos creem. Ao longo de 500 páginas, o autor traça um novo retrato sobre o papel determinante de Ramalho Eanes na consolidação do regime democrático e do Estado de Direito, sem deixar de lamentar que o arquivo do ex-PR permaneça fechado e inacessível a investigadores. Cismas do general, que recusou ser promovido a marechal e receber cerca de um milhão de euros de retroativos. E também do ex-Presidente que há 39 anos indigitou e empossou a única primeira-ministra que Portugal teve.

“Ramalho Eanes, o chefe militar eleito Presidente por sufrágio direto pelos portugueses, foi o principal responsável pela subordinação do poder militar ao poder político legitimo”, escreve o neto do poeta em “Eanes e a Democracia”. Castaño nasceria quatro anos depois do golpe, no dia do aniversário natalício de Ramalho Eanes.