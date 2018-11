“Um só deputado está a incomodar muita gente”

A ligação do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à associação Intervenção e Resgate Animal (IRA), investigada por suspeita de atos ilegais, é negada por André Silva. O dirigente do PAN defende que as associações de defesa dos animais devem atuar “sempre” dentro da legalidade e considera que “os temas que o PAN traz a debate estão a incomodar muita gente”.



Recebeu o IRA em audiência e segue a sua página no Facebook. O que pensa da sua forma de atuar?

Não temos qualquer envolvimento com o IRA. Recebemos o IRA como recebemos outras associações ou pessoas em audiência. Até já recebemos associações de caçadores. Sigo a página do IRA como faço com centenas de outras de associações, de opinion makers ou de pessoas de outros partidos e considero abusivo estabelecerem uma relação causal entre um like numa página e eu concordar ou não com tudo o que essa associação faz.



O que pensa da atuação do IRA?

Não fazemos qualquer tipo de consideração sobre alegações e suspeitas. A comprovar-se pelas autoridades competentes que atuam à margem da lei, demarcamo-nos totalmente dessas atuações. O PAN acredita na democracia e no Estado de direito. Fizemos um grande esforço para criar um partido dentro da lei e tentar mudar o sistema por dentro. Não defendemos que grupos de cidadãos se organizem para se substituírem aos órgãos de polícia criminal, mesmo quando estes falham. Quando as associações trabalham com os órgãos policiais, com o Ministério Público e com as autarquias, num esforço concertado, há mais casos de sucesso.



Quando as leis e as autoridades falham, não devem infringir a lei?

Evidentemente que não. Temos é de lutar democraticamente no Parlamento para que a lei seja aplicada e haja reforço de meios policiais e congregação de esforços. Relativamente às deficiências e omissões da lei, temos tentado fazer alterações, mas têm sido chumbadas.



E em casos limite de animais em situação de vida ou de morte?

Claro que há casos limite que estão salvaguardados na lei. Se um cão estiver fechado num carro com uma temperatura de 40 graus centígrados e se perceber que está em risco de vida, há um direito maior e deve-se quebrar o vidro para resgatar o animal, mas deve ser chamada a autoridade policial.



A sua chefe de gabinete, Cristina Rodrigues, trabalhou como advogada consultora pro bono com o IRA?

A título individual, Cristina Rodrigues ajudou o IRA em relação ao caso de um animal que estava numa situação muito delicada por falta de alimentação e abeberamento e que acabou por morrer quatro dias depois de ser resgatado. A Cristina é uma pessoa de grande altruísmo e já antes de integrar o PAN fazia este tipo de colaborações.



Em seu entender, o que leva à colagem do PAN ao IRA sob suspeita de “terrorismo”?

Não sei. Há uma utilização abusiva e tendenciosa do termo ‘terrorismo’ no sentido de denegrirem a imagem do PAN. Falamos de uma peça jornalística [da TVI] que viola o código deontológico e faz perigar a democracia. Julian Assange e a Greenpeace também são chamados de ‘terroristas’. Choca-me a facilidade e futilidade com que o termo é utilizado.



O debate público e político sobre as touradas está por detrás disto?

Não posso estabelecer uma relação causal, mas há coincidências. Trazemos vários temas a debate sob novos ângulos que criam desconforto. São temas que mexem com interesses económicos. Agora conseguimos o compromisso do PS [IVA das touradas] na proposta do Orçamento, e o debate em torno da tauromaquia ganhou uma visibilidade como nunca teve. Fez com que políticos saíssem da tradicional apatia relativamente a este tema e com que as pessoas começassem a ver isto como uma questão civilizacional.



O PS tem opiniões divergentes.

O primeiro-ministro e a ministra da Cultura mostram uma posição humanista e moderada, mas há uma parte do PS que cede ao lóbi tauromáquico. Querem agradar aos dois lados e não ficam bem na fotografia.



O PS tem medo do PAN?

O que Manuel Alegre e Miguel Sousa Tavares têm vindo a dizer é que o trabalho de um só deputado do PAN está a incomodar muita gente. É o reconhecimento de termos trazido nestes três anos para o debate político e social questões que estão a incomodar muita gente.



O PCP e Os Verdes foram os partidos que mais vos criticaram nesta ligação ao IRA...

Todos os outros partidos demonstraram elegância e lealdade parlamentar, dizendo que se houver esclarecimentos a prestar que se prestem. O que o PCP e o PEV fizeram não é bonito.



Conhece os heróis justiceiros da Marvel, como o Demolidor? É fã?

Não conheço, mas no meu tempo gostava do Robin dos Bosques.