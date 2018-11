Os humanos também se tornam obsoletos?

Competências emocionais e aprendizagem ao longo da vida serão determinantes

O matemático inglês Clive Humby defende que os dados são o novo petróleo e o guru da tecnologia Gerd Leonhard complementa-o ao dizer que a inteligência artificial é a nova eletricidade. “Primeiro eletrificámos, depois digitalizámos, agora vamos cognificar”, defende. Por outras palavras, no futuro, as máquinas serão tão inteligentes que conseguirão pensar, em muitos casos, melhor do que nós. A questão central é quando é que as máquinas conseguirão ultrapassar a capacidade de aprendizagem dos humanos e se, nessa altura, o Homem ganhará uma nova capacidade: a de se tornar obsoleto.

Segundo o Banco Mundial, quatro em cada cinco crianças que frequentam atualmente a escola terão empregos que ainda não existem. Metade dos empregos que hoje conhecemos correm o risco de ser extintos pela automação e pela inteligência artificial, segundo as contas da OCDE.

Em Portugal, entre 10% e 15% dos empregos no sector da indústria deixarão de existir na próxima década, antecipa o Fórum para a Competitividade e, nas contas do Fórum Económico Mundial, num futuro não muito distante, 40% das competências consideradas críticas no mercado de trabalho serão substancialmente diferentes das que hoje nos diferenciam.

São números como estes que levam Pedro Cunha, diretor adjunto do Programa Gulbenkian Conhecimento, a defender que “o conhecimento que hoje detemos está a tornar-se obsoleto muito rapidamente” e “todos nós seremos obsoletos”. O caminho é, para Pedro Cunha, “aprender ao longo de toda a vida” e desde o início da vida escolar.

“Pensar a educação das crianças que agora têm idade escolar e que viverão em contextos tão incertos é um grande desafio” mas é determinante, reconhece o diretor-adjunto do Programa Gulbenkian Conhecimento, um projeto educativo criado pela Fundação Calouste Gulbenkian e que conta com uma uma dotação orçamental de €10 milhões para qualificar, em cinco anos, dez mil crianças e jovens até aos 25 anos (os profissionais do futuro), com competências distintivas face à inteligência artificial. Definir que competências serão essas, que permitem ao Homem travar o seu risco de obsolescência, é um exercício de futurologia, mas há algumas orientações.

Quem perde na guerra homem-máquina?

“No domínio especulativo podemos arriscar que ninguém trabalhará da mesma forma”, reconhece. Mas se a questão de fundo for se os profissionais do futuro conseguirão ou não competir com as máquinas, Pedro Cunha não tem dúvidas: “Se competirmos nos seus termos, não. Mas se as máquinas competirem connosco nos nossos termos, perdem”.

Para o especialista, vivemos “um momento de oportunidade para especializar os humanos no que é humano”, já que “todas as características que fazem de nós humanos não serão automatizadas nas próximas décadas: a criatividade, as emoções, o pensamento crítico e a capacidade de transferir e aplicar conhecimento em novas situações”. Para Pedro Cunha, é exatamente nestas áreas que os jovens de hoje devem investir se não quiserem tornar-se profissionais dispensáveis no futuro.

Não quer isto dizer que as competências sociais se tornem mais determinantes do que as técnicas no mercado de trabalho. Significa sim que ambas são fundamentais. “A evidência científica sugere que o desenvolvimento das competências cognitivas (atenção, memória, raciocínio, tomada de decisão, entre outras) é muito dependente do desenvolvimento das competências sociais e emocionais. São ambas essenciais”, reconhece, acrescentando que a questão fundamental do ponto de vista da empregabilidade futura será o desenvolvimento precoce, integrado e ao longo da vida de todas estas competências. Só assim eliminaremos o risco de nos tornarmos obsoletos.