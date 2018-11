Dia Nacional da Cultura Científica. Grande prémio Ciência Viva distingue astrónoma Teresa Lago

Teresa Lago foi premiada pela sua "ação notável na promoção da cultura científica enquanto professora, investigadora, autora e divulgadora no campo da astronomia". O galardão é entregue este sábado em Coimbra para assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica

Os Prémios Ciência Viva Montepio, que este ano distinguem a astrónoma Teresa Lago, o professor Filipe Ressurreição e o radialista Edgar Canelas, são entregues este sábado em Coimbra, na data em que se assinala o Dia Nacional da Cultura Científica.

A astrónoma Teresa Lago, que assumiu em agosto a liderança da União Astronómica Internacional, foi distinguida com o Grande Prémio Ciência Viva Montepio.

O professor de biologia Filipe Ressurreição, do agrupamento de escolas de Arouca, e o radialista Edgar Canelas, da Antena 1, foram distinguidos, respetivamente, com o Prémio Ciência Viva Montepio Educação e o Prémio Ciência Viva Montepio Media.

Os prémios Ciência Viva Montepio são atribuídos anualmente pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e pela associação mutualista Montepio, distinguindo "personalidades e instituições que se destacaram pelo seu mérito excecional na promoção da cultura científica em Portugal".

Teresa Lago foi premiada pela sua "ação notável na promoção da cultura científica enquanto professora, investigadora, autora e divulgadora no campo da astronomia".

Filipe Ressurreição foi distinguido pela criação da "Oficina da ciência" no agrupamento de escolas de Arouca e pelos "modelos inovadores de ensino e aprendizagem das ciências", que se traduzem "num programa multidisciplinar de iniciação à investigação científica e promoção do contacto da comunidade escolar com cientistas".

Edgar Canelas recebe o Prémio Ciência Viva Montepio Media devido à "cobertura regular de temas científicos de atualidade", nomeadamente no magazine semanal "Os dias do futuro", emitido há 11 anos na rádio Antena 1.

A entrega dos prémios decorrerá no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, onde é esperada a presença do ministro da Ciência, Manuel Heitor.