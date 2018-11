Cancro hereditário pior em Portugal

Este ano mais de 58 mil cancros vão surgir em Portugal e quase 29 mil pessoas vão morrer com doença oncológica de vários tipos. Só da mama serão cerca de sete mil novos casos. As estimativas da Agência Internacional para a Investigação do Cancro não especificam, contudo, que podiam ter sido travados entre 5% a 10%. São cancros hereditários, preveníveis se os portadores soubessem que tinham uma mutação genética que os predispõe ao desenvolvimento de neoplasias, sobretudo na mama e ovários, muitas vezes ainda jovens. Em Portugal foi identificada uma alteração específica da população nacional e um dos maiores especialistas mundiais em cancro familiar alerta para a gravidade da situação, propondo o rastreio generalizado dos portugueses com mais de 18 anos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)