“Barrigas de aluguer”. Gestante vai poder arrepender-se e ficar com o bebé

Depois do chumbo do Tribunal Constitucional (TC) em abril, o Bloco de Esquerda apresenta um novo projeto-lei para legalizar a gestação de substituição, conhecida por “barrigas de aluguer”. Ao contrário da lei anterior, também da autoria do BE, fica estabelecido um tempo de arrependimento, que permite à gestante mudar de ideias depois do parto e ficar com o bebé.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)