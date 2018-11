Arguidos que informaram Ministério Público sobre o ataque a Alcochete poderão ter proteção policial

Três elementos da claque Juventude Leonina que foram constituídos arguidos pela sua participação no assalto à Academia de Alcochete e que ajudaram as autoridades a identificar quem organizou o ataque poderão vir a ter guarda-costas da Polícia de Segurança Pública (PSP), de acordo com o "Diário de Notícias".

O jornal escreve este sábado que a PSP está preocupada com a segurança destes três arguidos (do total de 38 que ficaram em prisão preventiva), pelo facto de os seus nomes terem sido divulgados pela comunicação social, após um despacho da procuradora Cândida Vilar para sustentar o pedido de prisão preventiva do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e do presidente da Juventude Leonina, Nuno Mendes (também conhecido pela alcunha Mustafá).

Uma fonte da PSP ouvida pelo "Diário de Notícias" admite que aqueles três arguidos ficaram numa "situação terrível" após a fuga de informação que levou à divulgação pública dos seus nomes por terem ajudado a identificar os autores morais do ataque a Alcochete.

A PSP admite que será necessário, quando estes três arguidos forem libertados, que tenham guarda-costas do Corpo de Segurança Pessoal da PSP. Contudo, para tal será necessário que o Ministério Público solicite, e um juiz aprove, essa proteção, o que ainda não aconteceu.