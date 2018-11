Ministro lamenta morte nas Docas e sublinha melhoria na segurança

O ministro da Administração Interna lamentou esta sexta-feira, em Torres Novas, a ocorrência de um homicídio na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, sublinhando a "clara melhoria global das questões de segurança".

Falando à margem da cerimónia de encerramento do 14.º curso de formação de novos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas (Santarém), a que presidiu, Eduardo Cabrita realçou o trabalho que tem vindo a ser feito no último ano, desde os "chamados acontecimentos do Urban Beach".

O ministro manifestou "toda a confiança na atividade operacional que está a ser desenvolvida neste momento, quer pela PSP quer pela Polícia Judiciária", destacando a articulação que tem vindo a existir entre a PSP e as autarquias.

Em particular, referiu o "levantamento de todas as áreas de risco, identificando quase uma centena de estabelecimentos que passaram a ter no seu interior e na sua envolvente medidas de proteção especiais", sobretudo na Grande Lisboa, no Grande Porto e no Algarve, aqui também com a GNR.

"Esse trabalho, julgo que, no balanço do último ano, globalmente, está a produzir resultados. Naturalmente, nunca poderemos evitar a existência de crimes. O que se está a registar é uma clara redução também este ano", declarou.

Uma pessoa foi ferida gravemente na madrugada desta sexta-feira durante uma desordem que começou no interior de um bar, na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, e que prosseguiu no exterior, acabando por morrer no hospital.

Além desta vítima, atingida por uma arma branca, registaram-se mais dois feridos, segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.