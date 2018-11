Câmara de Lisboa garante: fissuras no pavimento não afetam Túnel do Marquês

A Câmara Municipal de Lisboa esclareceu que as fissuras que se veem em fotografias que estão esta sexta-feira a circular nas redes sociais, na rua Joaquim António de Aguiar, que liga a zona das Amoreiras à praça Marquês de Pombal, no centro da capital, são “fissuras no revestimento da via” instalada sobre a estrutura que não afetam o Túnel do Marquês. A situação terá sido já reportada em agosto de 2018, esclarece ainda a câmara num e-mail enviado ao Expresso.

Observando as fotografias partilhadas no Facebook, percebe-se que, nalguns casos, as fissuras atravessam a referida rua e outra que lhe é perpendicular, a Rua Castilho. A Câmara assegura que o Túnel do Marquês é “alvo de inspeções periódicas, procedimento que faz parte do calendário definido pela empresa Betar, responsável pela verificação do estado de conservação e manutenção das obras de arte na cidade”, tendo a última sido realizada em agosto de 2018.

Também nega que haja fissuras dentro do túnel, seja à vista ou cobertas de cimento, como chegou a ser denunciado. “Não é verdade. Ainda hoje vários técnicos da câmara estiveram no terreno, tendo o túnel sido mesmo fechado temporariamente para averiguações”.

Fernando Branco, especialista em engenharia de estruturas e professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico de Lisboa, considera que, não havendo fissuras dentro do túnel, “em princípio não há razões para alarme”. Quanto à causa das fissuras no revestimento da via, o especialista diz poder ter-se tratado de um “assentamento do terreno”.