Tensão à entrada do Porto de Setúbal. Polícia começa a retirar estivadores

Os estivadores precários de Setúbal em greve bloquearam a entrada do autocarro com trabalhadores que iam transportar cerca de 2000 automóveis da Autoeuropa. A embarcação chegou de Santander, Espanha, durante a madrugada desta quinta-feira. "É um navio fantasma", acusava um dos estivadores na véspera.

A polícia criou um perímetro à volta dos cerca de 90 estivadores que estão sentados na via pública a bloquear a entrada do autocarro e começou a puxar um a um. Observam-se empurrões, gritos e tensão.

Antes, os estivadores derrubaram as grades à entrada do Porto de Setúbal e, nesse momento, o até ali pouco visível corpo policial apareceu. Houve insultos aos que seguiam dentro do autocarro, que chegou pouco depois das 8h. Um dos grevistas colocou o seu carro no meio da estrada para bloquear o acesso e, a seguir, o grupo sentou-se na via pública para bloquear a entrada dos trabalhadores substitutos.

"Nós não queremos nada, só queremos que eles não entrem", disse um dos grevistas. Entre a multidão, há quem esteja a chorar e emocionado com a situação. "Eu não quero ser precário", grita outro.

As 2000 viaturas que vão ser carregadas para o navio estão num parqueamento do terminal do Porto de Setúbal desde 5 de novembro, à espera do fim do impasse laboral entre os estivadores precários e o porto de Setúbal.