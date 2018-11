Tensão à entrada do Porto de Setúbal na greve dos estivadores précarios: bloqueio a autocarro com trabalhadores eventuais durou uma hora

Por volta das 9h10 o autocarro com trabalhadores eventuais para transportar as cerca de 2000 viaturas da Autoeuropa entrou finalmente no Porto de Setúbal. Os estivadores precários em greve conseguiram travar esse cenário durante uma hora.

Ordeiros enquanto o autocarro não chegava, a postura mudou quando o mesmo se aproximou, passavam poucos minutos das 8h. Aí, varreram as grades que os separava da via pública e travaram os trabalhadores eventuais que vão substituí-los, gritando alguns insultos e palavras de ordem. O corpo policial até ali quase invisível surgiu.

Ocupada a via pública, os estivadores em greve sentaram-se no chão. Dois deles foram buscar o carro e estacionaram no meio da estrada. O grupo de 90 estivadores sentou-se depois no chão, na estrada, para bloquear a passagem do autocarro para o Porto de Setúbal.

A polícia começou por colocar-se à frente dos estivadores. Depois criaram um cordão à volta deles. Os agentes da PSP começaram a afastar os grevistas, um a um. Uns resistiram mais do que outros. Escutavam-se alguns gritos.

"Nós não queremos nada, só queremos que eles não entrem", disse um dos grevistas. Entre a multidão, havia pessoas a chorar e emocionadas com a situação. "Eu não quero ser precário", gritou outro.

A PSP de Setúbal confirmou ao Expresso que não houve qualquer detenção.

As 2000 viaturas que vão ser carregadas para o navio estão num parqueamento do terminal do Porto de Setúbal desde 5 de novembro, à espera do fim do impasse laboral entre os estivadores precários e o porto de Setúbal.

