PSP congratula-se com a forma pacífica como decorreu operação no porto de Setúbal

O comandante distrital da PSP de Setúbal congratulou-se esta quinta-feira com a forma pacifica como decorreu a operação policial para garantir a entrada de um autocarro com trabalhadores para o porto local, apesar dos protestos dos estivadores.

"A PSP tinha consciência de que havia aqui um foco de grande tensão e que tínhamos de ter muita calma", disse aos jornalistas Viola Silva, no final da operação policial em que estiveram envolvidos meios das divisões de Almada, Barreiro, Seixal e Setúbal e do Grupo de Intervenção da Unidade Especial da Polícia.

"Temos de perceber que estamos perante trabalhadores, temos de perceber a sua luta laboral, que não tem que ver com a PSP, mas a PSP tem de fazer cumprir as regras do Estado de direito. Uns tinham de passar, outros tinham de se manifestar e tivemos de balançar estes dois direitos", acrescentou o responsável.

Viola Silva congratulou-se ainda com o facto de não haver ninguém ferido nem molestado e nenhum detido durante toda a operação policial, que se irá prolongar até que esteja concluído o embarque de cerca de 2000 viaturas produzidas na fábrica de Palmela da Autoeuropa num navio com pavilhão de Gibraltar que chegou cerca das 6h ao porto de Setúbal.

Muitos dos trabalhadores eventuais que prestam serviço no porto de Setúbal e que desde o passado dia 5 de novembro se recusam comparecer no trabalho em luta por um contrato coletivo de trabalho, continuavam cerca das 10h30 junto ao parque de estacionamento do terminal de embarque automóveis do porto, mas já de forma dispersa.

Na segunda-feira, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, enviou uma carta ao IMT – Instituto da Mobilidade e Transportes e à APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra na qual pedia a correção das "disfunções" provocadas pelo excesso de trabalhadores precários, o que parecia indiciar que a solução do problema iria passar pela via do diálogo.

Contudo, as empresas portuárias recusam-se a dialogar enquanto o sindicato não levantar a greve ao trabalho extraordinário, que se deverá prolongar até janeiro próximo.

Já na quarta-feira, a Autoeuropa recebeu garantias do Governo para a realização do carregamento de automóveis de hoje.

Segundo a empresa, o planeamento do navio, que faz parte das escalas regulares para o porto de Emden, na Alemanha, "teve por base a garantia de uma solução para o embarque de veículos dada pelo Governo e pelo operador logístico".