Açores também chumbam a não recuperação integral do tempo de serviço dos professores

Governo pediu às assembleias legislativas regionais que se pronunciassem sobre a sua proposta de recuperar 2 anos e 9 meses do tempo congelado e ambas emitiram parecer desfavorável. Na Madeira por unanimidade, nos Açores, por maioria, com a abstenção dos deputados do PS

Depois de conhecido o parecer “desfavorável” da Madeira em relação à decisão do Governo de “apagar perto de metade do tempo de serviço prestado pelos docentes “, também os deputados dos Açores ‘chumbaram’ esse diploma. Os pareceres não são vinculativos e cabe agora ao Executivo de António Costa introduzir ou não alterações ainda de o enviar para a apreciação do Presidente da República.

Se na Madeira o parecer mereceu unanimidade – até porque naquela região autónoma sindicatos e Governo já tinham chegado a acordo para a contagem de todo o tempo de serviço dos professores que exerciam e exercem na ilha -, na assembleia legislativa dos Açores o parecer, também desfavorável, foi aprovado com os votos de PSD, CDS/PP e PPM e a abstenção do PS.

Estes são os partidos que têm assento na subcomissão de Assuntos Sociais, a quem competiu apreciar o decreto-lei do Governo. No parecer explica-se que também os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP foram contactados. O BE deu parecer desfavorável e os comunistas não responderam, lê-se no documento.

Quanto à abstenção do PS, os deputados explicam em comunicado a sua posição, lembrando que a região tem competências próprias nesta matéria e que irá tomar uma decisão sobre a recuperação do tempo que foi congelado nas carreiras da Administração Pública, “uma vez definida a solução para os docentes a nível nacional”.

O grupo parlamentar do PS lembra ainda que tem sido esta a sua posição desde o início e que nos Açores os professores já viram recuperados dois dos nove anos reivindicados (a decisão foi aprovada em 2008 e diz respeito ao período de congelamento entre 2005 e 2007).

Já PSD, CDS e PPM convergem no entendimento de que o tempo de serviço é para recuperar na íntegra.

Propostas a votos na segunda-feira

É já na próxima segunda-feira que os deputados da Assembleia da República vão começar a votar as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019. E sobre esta matéria, há quatro.

Em comum têm o facto de assumirem que a negociação que decorreu entre o Governo e os sindicatos não respeitou os termos em que fora determinada pelo Orçamento do Estado de 2018. Isto porque os ministérios da Educação e das Finanças negociaram não só o “modo e o prazo”, como também o “tempo” de serviço a recuperar.

PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP consideram que em causa deviam estar apenas os dois primeiros termos. O Governo escuda-se na salvaguarda da “sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis”, frase que também ficou escrita no mesmo artigo do OE de 2018.

Resta saber se estes partidos se vão entender de forma a garantir que algum aditamento à proposta de OE para 2019 seja aprovado.

Sindicatos querem solução da Madeira

Depois, há ainda a questão do decreto-lei do Governo, que prevê os tais dois anos e 9 meses. Caso Marcelo Rebelo de Sousa promulgue, o diploma será alvo de um apreciação parlamentar, pedida por PCP e Bloco de Esquerda e que poderá contar com a ajuda do PSD.

O objetivo último é introduzir alterações que vinculem o Governo a aceitar a contagem integral do tempo de serviço. Mas como essa é matéria de negociação obrigatória entre Governo e sindicatos a solução não é óbvia.

A Fenprof, a maior federação sindical e que integra o grupo das dez organizações que têm lutado juntas por esta questão, já disse estar disposta a aceitar a negociação que ocorreu na Madeira como suficiente, bem como o modelo lá aprovado: início da recuperação a partir de 1 de janeiro de 2019, de forma faseada e ao longo de sete anos.