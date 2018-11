2:59. Expresso distinguido com “Melhor trabalho de serviço público” na primeira edição dos prémios de Media Digital do Sapo

O “2:59” do Expresso ganhou a categoria de “Melhor trabalho de serviço público” na primeira edição dos prémios de Media Digital do Sapo. Veja aqui todas as edições do "2:59 para explicar o mundo".

Os prémios SAPO distinguiram projetos em sete categorias: "Melhor inovação digital", "Melhor reportagem multimédia", "Melhor órgão de informação regional ou local", "Melhor Newsletter", "Melhor interação com a audiência", "Melhor Estratégia para as Redes Sociais Online" e "Melhor trabalho de serviço público".

O júri era composto António Granado, Cátia Ferreira, Felisbela Lopes, Gustavo Cardoso, Miguel Crespo, Paula Cordeiro e Pedro Jerónimo.

A cerimónia teve lugar na quarta-feira, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.