Um quinto dos alunos chega ao 5º ano com um ou mais chumbos no percurso

Todos os anos o Conselho Nacional de Educação (CNE) tira o retrato ao sistema educativo do país e às qualificações que estão a ser atingidas pela população portuguesa. Pega nos dados das mais variadas fontes e compila-os no relatório Estado da Educação.

A edição de 2018 é agora divulgada e realça, mais uma vez, um problema para o qual o CNE tem vindo a chamar a atenção. Apesar da redução nos últimos anos das taxas de insucesso, atingindo em 2016/17 os valores mais baixos da década, o problema está longe de se encontrar erradicado. Sobretudo nalguns níveis de ensino e em algumas regiões. E as dificuldades começam logo no 2º ano da escola, sendo certo que no 1º a lei não permite reprovar.

O problema não está tanto nas médias, mas nos valores que a compõem. As estatísticas indicam que a taxa de retenção no 2º ano caiu para 7,6% a nível nacional, depois do pico de 2014, quando ultrapassou os dois dígitos. Mas olhando para os valores nas diferentes regiões do país, verifica-se que atingem os 14% no Alto Tâmega e 13% no Baixo Alentejo. Alto Alentejo, Lezíria do Tejo e Algarve são as outras regiões onde as taxas rondam ou ultrapassam os 10%.

O Baixo Alentejo e o Algarve destacam-se, ainda, pela negativa pelo facto de apresentarem em cada um dos nove anos que compõem o ensino básico taxas de retenção sempre superiores à média nacional. Não são os únicos. Na Beira Baixa, Serra da Estrela, Área Metropolitana de Lisboa e Algarve acontece o mesmo.

No 2º ano de escolaridade, e ao longo de todo ensino básico e secundário, os rapazes chumbam mais do que as raparigas, mas a diferença reside sobretudo entre rede pública (8,2%) e privada (1,6%).

E é o efeito acumulado destas reprovações ao longo do tempo que acaba por levar a que, em 2016/17 (últimas estatísticas disponíveis), um quarto das crianças que chegaram ao 5º ano já apresentassem um desvio etário face à idade ideal de frequência de pelo menos um ano. Em números absolutos, havia mais de 25.500 alunos que iniciaram o 2º ciclo do ensino básico com 11 ou mais anos de idade nessa situação (a idade ideal de entrada é aos 10), num total de 107 mil.

O pequeno grupo de quem começou a escola com 7 anos

Isto não quer dizer que todos estes 25.500 alunos chumbaram alguma vez. Haverá uma minoria de estudantes que estão um ano ‘atrasados’ não por terem reprovado, mas por terem iniciado a escola com 7 anos ou quase. É o caso de várias crianças que fazem anos entre outubro e dezembro. Só que este grupo é muito pequeno e representará menos de seis mil alunos (olhando para os dados dos anos anteriores).

Contas feitas, cerca vinte mil chumbaram mesmo antes de chegar ao 5º ano. O que significa que um quinto das crianças teve algum percalço no seu percurso escolar durante o 1º ciclo do ensino básico.

O efeito vai ganhando peso à medida que se avança no sistema educativo. À entrada no 3º ciclo do ensino básico, a percentagem dos que já chumbaram pelo menos uma vez ultrapassa os 25%.

Quanto aos valores para o ensino secundário, o relatório do CNE realça as diferenças entre os alunos que frequentam os cursos gerais e os profissionais. Se 73% dos jovens que optam pela via de prosseguimento de estudos apresentam a idade ideal de frequência, nos cursos profissionais tal só acontece com 28% dos inscritos. Por outras palavras, a maioria dos alunos opta por esta via depois de ter chumbado uma ou várias vezes.

“Apesar das melhorias, a retenção continua a ser um problema por resolver. As taxas melhoraram, mas continuam a ser mais altas do que deviam. O facto de haver 7,4% das crianças a reprovar logo no 2º ano, com os valores a ultrapassarem os 13% nalgumas regiões, devia chamar a atenção de todos. É um valor que continua a ser enorme”, alerta Maria Emília Brederode Santos, presidente do Conselho Nacional de Educação, destacando o carácter “socialmente injusto” da reprovação. É que, está demonstrado, Portugal é um dos países onde é “mais forte a correlação entre o estatuto socioeconómico e cultural de pertença e os resultados escolares”.

Professores envelhecidos, jovens fora do sistema

Outros dos alertas deixado pela presidente do CNE prende-se com o “envelhecimento da população docente e a redução na procura dos cursos de formações de professores”. Os dois fatores conjugados levam Maria Emília Brederode a dizer que “urge fazer e divulgar rapidamente um estudo da necessidade de novos professores para os diversos grupos de recrutamento”. Tal como deve ser feito para o pessoal não docente e outros técnicos nas escolas, acrescenta.

Em todo o ensino público, os docentes com menos de 30 anos representam 0,4%. E os professores com 50 ou mais anos constituem 47% do corpo docente. Nos últimos dez anos, Portugal passou a ser um dos países da União Europeia com maior percentagem de professores jovens. Em algumas regiões do país, como Coimbra, Trás-os-Montes e Beira Baixa, a percentagem de docentes com 50 ou mais anos oscila entre os 65% e os 70%.

Progressos em vários indicadores

Mas o relatório do CNE também destaca alguns dos progressos assinaláveis ocorridos desde o pós-25 de Abril e, em particular, nas décadas mais recentes. No caso do analfabetismo, por exemplo, o país passou de uma situação de atraso sem paralelo na Europa (atingia um quarto da população em 1971) para se fixar agora nos 5%, em linha com a média da UE, segundo o Censos 2011.

A frequência de ensino secundário entre a população jovem passou de residual (4,3% em 1971) para maioritária (77% em 2017). Ainda que se olharmos para o conjunto da população adulta (25-64 anos), menos de metade (48%) tenha o 12º ano concluído. E também no ensino superior o cenário mudou radicalmente, com a frequência dos jovens aos 20 anos a subir de 5% em 1978 para 43% em 2017.