Proteção Civil em Borba: Está montada “uma operação sem precedentes”

José Ribeiro sentou-se numa mesa de costas para a televisão, onde passavam imagens em direto da pedreira de Borba. A conferência de imprensa tinha acabado há dez minutos e o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora, que está permanentemente ao telefone, parou para um café. “Em quase todas as operações que fazemos há um precedente, uma experiência em que nos podemos apoiar. Neste caso, não há nada”, disse ao Expresso.

A operação no local onde se deu a derrocada - que anteontem provocou dois mortos e três desaparecidos - decorre em duas frentes. Na pedreira onde se encontravam os trabalhadores, e onde se registaram as vítimas mortais, as autoridades procedem à drenagem do local. “É um processo delicado, uma operação exigente e que obriga a uma avaliação permanente das condições de segurança”, adiantou.

No outro local, onde ocorreu a derrocada que terá arrastado duas viaturas, estão em curso manobras para localizar os carros. "Trata-se de informação não confirmada, com base em declarações de familiares, e que está a ser tratada e analisada."

Instantes depois de o presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo, ter anunciado que ia ser acionado o Plano Municipal de Emergência, José Ribeiro confirmou ao Expresso que, durante o dia de ontem (terça-feira), técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e do Exército procederam ao levantamento das condições de segurança da pedreira e concluíram que toda a encosta está em risco. Uma vez mais, o responsável da protecção civil lembrou que a operação, que envolve mais de meia centena de operacionais, pode ser longa.