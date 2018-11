Polícia Judiciária. Três mulheres violadas em Lisboa e Beja nos últimos dias

A Polícia Judiciária deteve três suspeitos de violações em casos “com especiais contornos de violência contra mulheres”. Uma mulher foi morta depois de ter sido violada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nos últimos dias, três homens suspeitos por violação em casos "com especiais contornos de violência contra mulheres". Num dos crimes, ocorrido a 8 de novembro, a vítima, uma mulher de 21 anos, acabou por perder a vida.

"A investigação apurou que a vítima se encontrava no interior de um quarto que havia arrendado em residência, quando foi surpreendida pelo presumível autor, o qual também habitava num outro compartimento da mesma habitação. O suspeito forçou a vítima a manter relação sexual de cópula, vindo, na sequência da resistência da mesma, a retirar-lhe a vida, mediante uso de força física", lê-se no comunicado da PJ.

Depois de matar a mulher, o suspeito roubou-lhe os bens para os vender. "As diligências desenvolvidas, imediatamente, pela Polícia Judiciária permitiram a localização, identificação e detenção do suspeito, bem como a recolha de elementos probatórios inequívocos da prática do crime", esclarece o documento. O homem ficou em prisão preventiva.

Outra das detenções diz respeito a um crime ocorrido a 6 de novembro, quando um homem de 36 anos "abordou a vítima, uma jovem de 19 anos, no parque de estacionamento junto a uma estação de comboios da linha de Sintra e, sob ameaça de arma de fogo, a obrigou a entrar na sua viatura." Após roubar-lhe o cartão multibanco e a ter obrigado a revelar o código, levantou todo o dinheiro existente na conta.

"Com a vítima no interior da viatura, com os olhos vendados e sob ameaça de arma de fogo, conduziu-a até um motel onde consumou a violação, num contexto de elevada intimidação e violência. A vítima acabou por ser abandonada, ao final da tarde, junto a outra estação ferroviária da mesma linha", diz a PJ.

O suspeito já tem antecedentes pela prática de crimes sexuais e ficou também em prisão preventiva.

A estes dois crimes que aconteceram na zona de Lisboa, junta-se um terceiro que teve lugar em Beja. O suspeito, um homem de 42 anos foi detido anteontem, pela prática de dois crimes de violação contra a filha. "Foram encetadas diligências de investigação, as quais permitiram apurar que a vítima, uma mulher de 18 anos de idade, tem vindo a ser violada de forma reiterada pelo seu progenitor."

Tanto o arguido como a vítima são estrangeiros.