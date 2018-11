Polícia Judiciária está em Borba a ajudar MP nas operações

Alguns inspetores da Polícia Judiciária (PJ) encontram-se no local onde ocorreu o aluimento da antiga EN255, entre Borba e Vila Viçosa, e que vitimou cinco pessoas. De acordo com fonte oficial da PJ, aquela polícia "não está propriamente a investigar o caso" mas sim a "assessorar" os procuradores do Ministério Público responsáveis pelo processo.

Recorde-se que na última terça-feira, um dia após a tragédia de Borba, a Procuradoria-Geral da República anunciou ter aberto um inquérito ao caso.

A razão pela qual a PJ não se encontra a investigar formalmente o caso deve-se sobretudo ao facto de "em princípio" não ser um processo "que integrará as suas competências". O mesmo responsável lembra no entanto que os inspetores estão a usar o seu know how para a recolha de informação no terreno.

As operações na pedreira atingida pelo deslizamento de terras e pelo colapso do troço da estrada que liga Borba a Vila Viçosa foram retomadas esta quarta-feira de manhã depois de suspensas na terça-feira.

O deslizamento de um grande volume de terra e o colapso do troço da estrada no distrito de Évora, para o interior de uma pedreira ocorreu na segunda-feira às 15h45.

Segundo as autoridades, o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada terá arrastado para dentro da pedreira contígua, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retroescavadora e duas viaturas civis, um automóvel e uma carrinha de caixa aberta.

Na terça-feira, o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, disse à agência Lusa que um dos corpos foi retirado da pedreira perto das 14h50.

Foi há quatro anos que um grupo de empresários do sector do mármore - após uma “série de reuniões informais de trabalho” entre os industriais e a Direção Regional de Economia do Alentejo, primeiro, e com a Câmara de Borba, mais tarde - defendeu o encerramento definitivo da estrada municipal 255, entre Vila Viçosa e Borba, por questões de segurança.

O “Memorando sobre a problemática da Estrada 255 (troço entre km 1,0 e 2,0) - ‘Segurança e Crescimento Sustentado do Concelho’”, a que o Expresso teve acesso, foi assinado a 27 de junho de 2014 por representantes de quatro empresas que operam na região - apenas uma parte de todos os empresários.

“Há muitos anos que os exploradores das pedreiras contíguas à Estrada Nacional 255, e a Direção Regional de Economia do Alentejo (DREAL), vêm debatendo as questões de segurança da referida via (para os utentes e utilizadores indiferenciados da mesma) e dos trabalhadores das explorações, atendendo às características geológicas que o maciço apresenta nesta zona, nomeadamente no que concerne à sua fraturação e características. Aliás, foi neste contexto que foi decidido há anos a construção da Variante (atual EN 255) para que a antiga estrada passasse para apoio às pedreiras”, lê-se no memorando.

A questão, contudo, não era consensual entre os empresários.