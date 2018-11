Deputados da Madeira a uma só voz: “apagar” tempo de serviço aos professores não merece aprovação

As assembleias legislativas regionais da Madeira e dos Açores tinham até esta quarta-feira para se pronunciarem sobre o decreto-lei do Governo que prevê recuperar apenas dois anos e 9 meses de tempo de serviço prestado pelos docentes durante os anos do congelamento das carreiras da Função Pública. Os deputados da Madeira reuniram-se na comissão de educação, desporto e cultura já na terça-feira e a apreciação final é clara: emitem “parecer desfavorável ao diploma apresentado” e por “unanimidade”.

O pedido de parecer às regiões autónomas da Madeira e dos Açores foi feito pelo Governo, que poderá ainda alterar o texto, antes de o enviar para o Presidente da República, para promulgação ou veto. Até ao princípio da tarde, o Governo e a Assembleia Legislativa dos Açores ainda não se tinham pronunciado.

Na Madeira, o parecer já foi publicado e é claro na reprovação da solução definida pelo Governo de António Costa: “A proposta apresentada pelo Governo da República, ao “apagar perto de metade do tempo de serviço prestado pelos docentes, não pode merecer a aprovação desta Comissão”, lê-se no documento.

O sentido desta apreciação não é surpreendente, já que o próprio governo regional, após a negociação que teve com os sindicatos da Madeira, aprovou em outubro a “recuperação total do tempo em que as carreiras dos professores estiveram congeladas”, lembra-se no parecer. Mas não deixa de ter a curiosidade de ter sido votada pelos deputados do PS, num posicionamento muito diferente daquele que foi tido pelos colegas de partido no continente.

De acordo com esse diploma, a recuperação do tempo de serviço para os professores que exerciam funções na Madeira, e ainda exercem, inicia-se já a 1 de janeiro de 2019 e decorre, de forma faseada, até 2025. Em cada um dos primeiros seis anos, os professores recuperam 545 dias e no último os 141 remanescentes.

No parecer agora aprovado, os deputados dizem que é a contagem integral do tempo de serviço que permite “dignificar a dedicação dos professores e valorizar a educação como pilar fundamental da sociedade, repondo a normalidade no desenvolvimento da carreira docente na Madeira”.

Partidos podem forçar mudança já na segunda-feira

Os pareceres das regiões autónomas não são vinculativos e cabe agora ao Governo decidir se envia para o Presidente da República o decreto-lei tal como está ou se ainda vai introduzir alguma alteração. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa terá alguns dias para o apreciar.

Se o promulgar, o diploma tem destino certo: será chamado por PCP e Bloco de Esquerda para apreciação parlamentar e introdução de alterações que garantam a contagem integral do tempo de serviço. O PSD também já se mostrou disponível para viabilizar uma solução exequível.

Mas é já na próxima segunda-feira que os deputados da Assembleia da República vão começar a votar as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019. E sobre esta matéria, há quatro.

As propostas apresentadas por PSD e CDS apontam no sentido de repetir a norma que já constava do Orçamento do Estado para 2018 e que, segundo estes partidos, não foi respeitada pelo Governo. É que o Executivo não só negociou o “modo e o prazo” para a concretização da recuperação do tempo de serviço prestado, como também limitou o tempo a devolver: os tais dois anos e 9 meses. O Governo teria pois de voltar às negociações.

Já Bloco de Esquerda e PCP vão mais longe. Também remetem a questão para a negociação com os sindicatos, mas estabelecem balizas que têm de ser cumpridas. No caso dos comunistas, diz-se que a recuperação se inicia em janeiro de 2019 e tem de estar concluída em sete anos. Esta solução seria parecida com o modelo aprovado na Madeira.

Já a proposta de alteração do Bloco de Esquerda prevê uma recuperação mais rápida, até final de 2023.

Os sindicatos que têm estado juntos na defesa da recuperação de tempo de serviço vão reunir-se e falar com os partidos até à próxima segunda-feira – nessa tarde deverão ser votados os artigos relativos a esta matéria – para garantir uma solução legislativa exequível, através do Orçamento e/ou através da apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo e que garanta o apoio de todos, com a exceção natural do PS, explica Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.

Para já, a única certeza é esta: a questão da contagem do tempo de serviço dos professores está longe de ser assunto encerrado.