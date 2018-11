RTP vai integrar 130 trabalhadores precários nos quadros

A RTP vai integrar 130 trabalhadores nos quadros da empresa, anunciou a empresa pública de televisão num comunicado citado pela TSF. No documento, segundo a rádio, lê-se que esta decisão surge “na sequência do despacho de homologação ministerial do parecer da Comissão Arbitral Bipartida da Cultura favorável à integração extraordinária de 130 colaboradores da RTP", que decidiu, acrescenta ainda o conselho de administração, “proceder de imediato às diligências necessárias" para essa integração.

No início do mês, a comissão de trabalhadores da RTP insurgiu-se contra a contratação de jornalistas externos - Cândida Pinto e Helena Garrido - para a direção de Informação do canal por considerar que, "numa empresa onde os trabalhadores já ultrapassam os dez anos sem qualquer atualização salarial e que se recusa a reconhecer a justiça para centenas e centenas de trabalhadores precários”, essa contratação é “um insulto” aos trabalhadores da televisão pública.

Os precários da RTP também se manifestaram recentemente contra a sua situação laboral este mês, com uma greve em frente à sede da televisão em Lisboa "Contrato sim, recibo não" e "hoje não colaboramos" foram as palavras de ordem das dezenas de pessoas que defendem a integração nos quadros da estação pública.