Onze arguidos acusados por tráfico de droga junto a escolas em Mafra

Onze arguidos estão acusados e vão ser julgados por suspeitas de venderem droga junto a duas escolas da vila de Mafra, no distrito de Lisboa, informou nesta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) na sua página na internet. Os 11 arguidos, três dos quais em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Caxias, vão ser julgados no Tribunal da Comarca Lisboa Oeste, em Sintra, por crimes de tráfico de estupefaciente agravados, pelos quais estão acusados.

Fonte ligada à investigação disse à agência Lusa que, dos 11 arguidos, apenas um frequentava à noite um curso de educação e formação numa das escolas e os restantes eram pessoas exteriores aos dois estabelecimentos de ensino.

Entre junho de 2016 e 17 de maio de 2018, estão acusados de vender, durante o dia, canábis e cocaína, que "distribuíam de forma direta a consumidores, na sua maioria estudantes, entre os 14 e os 18 anos" das escolas Básica e Secundária de Mafra.

Durante a investigação foram apreendidos aos arguidos doses de estupefacientes, objetos utilizados na pesagem, acondicionamento e doseamento do produto e outros bens associados ao crime.