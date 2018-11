Ministério Público abre investigação a queda de estrada em Borba

PGR confirma ao Expresso a instauração de um inquérito à tragédia que matou pelo menos duas pessoas em Borba

O Ministério Público abriu uma investigação ao aluimento na antiga nacional 255, que liga Borba a Vila Viçosa, no distrito de Évora, que ocorreu na tarde da última segunda-feira. Os procuradores querem saber as causas da tragédia que matou pelo menos duas pessoas após o troço ser engolido para o fundo de uma pedreira com uma profundidade de cerca de 50 metros.

Ao Expresso, a Procuradoria-Geral da República avança que "o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência".

Três veículos – uma restoescavadora, uma carrinha de caixa aberta e um ligeiro – foram arrastados, caíram e ficaram soterrados no fundo, que está cheio de água e lama. As autoridades não dão conta de mais veículos envolvidos.

As vítimas mortais até agora confirmadas pelas autoridades são o operador e o auxiliar da retroescavadora que estavam a trabalhar junto à pedreira. Há ainda quatro pessoas desaparecidas, duas das quais são as condutoras do veículo ligeiro e da carrinha de caixa aberta. As operações de busca e salvamento estão a ser dificultadas pela instabilidade do terreno.

O troço da estrada municipal 255 que ruiu esta segunda-feira, que liga Borba a Vila Viçosa, era uma ligação cujo estado precário era conhecido e denunciado, nomeadamente como alerta nas redes sociais.

Isso confirmou ao Expresso Vera Calado, moradora perto do local, e que esta tarde viu tudo a acontecer: “A estrada ainda estava a ruir no momento em que lá cheguei por isso sei que ainda se encontram pessoas desaparecidas”. Acrescentou ainda que a estrada “já tinha sido sinalizada pelo facto de, a qualquer momento, poder cair”.

Há precisamente quatro anos, a Rádio Campanário noticiava que a estrada 255 corria o risco de ser extinta, por motivos de segurança, “passando a ligação entre as duas localidades a ser feita de forma condicionada”.