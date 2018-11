Memorando de 2014 defendia fecho da estrada que aluiu em Borba

Foi há quatro anos que um grupo de empresários do sector do mármore - após uma “série de reuniões informais de trabalho” entre os industriais e a Direção Regional de Economia do Alentejo, primeiro, e com a Câmara de Borba, mais tarde - defendeu o encerramento definitivo da estrada municipal 255, entre Vila Viçosa e Borba, por questões de segurança.

O “Memorando sobre a problemática da Estrada 255 (troço entre km 1,0 e 2,0) - ‘Segurança e Crescimento Sustentado do Concelho’”, a que o Expresso teve acesso, foi assinado a 27 de junho de 2014 por representantes de quatro empresas que operam na região - apenas uma parte de todos os empresários.

“Há muitos anos que os exploradores das pedreiras contíguas à Estrada Nacional 255, e a Direção Regional de Economia do Alentejo (DREAL), vêm debatendo as questões de segurança da referida via (para os utentes e utilizadores indiferenciados da mesma) e dos trabalhadores das explorações, atendendo às características geológicas que o maciço apresenta nesta zona, nomeadamente no que concerne à sua fraturação e características. Aliás, foi neste contexto que foi decidido há anos a construção da Variante (atual EN 255) para que a antiga estrada passasse para apoio às pedreiras”, lê-se no memorando.

A questão, contudo, não era consensual entre os empresários. “Houve quem nos acusasse de querer lucrar com o encerramento da estrada. Nunca tivemos qualquer interessa em explorar aquele local”, explicou ao Expresso Luís Sotto Mayor, da empresa Marmetal. Jorge Plácido, da Plácido José Simões, também subscritor do memorando, lembra que outro dos argumentos de alguns empresários era o difícil acesso às pedreiras caso a estrada fosse encerrada.

O problema, referem ambos, é que não havia alternativa. “Os estudos realizados pelas empresas pela DREAL aos taludes indiciam quanto à sua instabilidade, a impossibilidade de estabilidade corretiva dos mesmos pela sua dimensão, implicando elevados investimentos na sua concretização sem certezas da sua operacionalidade”, apontaram no memorando, que inclui várias imagens da zona em risco e aponta soluções alternativas para compensar o desaparecimento da estrada 255.

Nas conclusões do documento de 2014, pode ler-se que o problema só será resolvido com “eliminação do enorme factor de risco da via”. Os empresários lembram que a solução proposta pode representar uma oportunidade - porque os trabalhos de consolidação de toda a zona implicariam a contratação de mais funcionários. A alternativa era realizar “investimentos extremamente avultados na tentativa de consolidação dos taludes” para que o trabalho regular fosse feito com segurança. Uma hipótese que significava “investimentos economicamente inviáveis face à incerteza dos resultados”.

Além disso, no mesmo documento, ficou registado uma espécie de aviso: “Para lá disto tudo, e para a Câmara de Borba, proprietária da estrada, será transferido todo o ónus decorrente do que possa suceder em termos de um ‘colapso do talude que sustenta a estrada’”.

Esta terça-feira de tarde, quatro anos passados, Luís Sotto Mayor admitiu, em entrevista à Rádio Campanário, de Vila Viçosa, que após o memorando de junho de 2014 os empresários poucas notícias tiveram. “Ninguém nos disse nada. Nunca soubemos mais nada. Nós éramos nesta situação a parte fraca. O interesse era da agora Direção-Geral de Economia e Geologia, que vendeu a ideia à Câmara e nos éramos os terceiros na linha”, referiu. “Só a segurança nos moveu na altura”, acrescentou Jorge Plácido, cuja empresa, desde 2001, vem monitorizando a enorme fratura.