Dois homens de Bencatel desaparecidos podem ter sido vítimas de derrocada em Borba 

Dois homens residentes em Bencatel, concelho de Vila Viçosa, estão dados como desaparecidos desde segunda-feira, podendo ter sido vítimas do deslizamento de terras para uma pedreira em Borba, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte da junta de freguesia.

De acordo com a mesma fonte, os homens terão indicado a familiares que iriam na tarde de segunda-feira a Borba, passando pela estrada onde ocorreu o acidente.

"O condutor da carrinha de caixa aberta e de cor cinzenta, na casa dos 50 anos, terá informado a mulher que ia à tarde [de segunda-feira] com o cunhado, na casa dos 30 anos, ao contabilista a Borba", relatou à Lusa a mesma fonte da junta de freguesia de Bencatel.

O desaparecimento dos dois homens foi comunicado à GNR por familiares. Segundo as autoridades, o aluimento de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa terá arrastado para dentro da pedreira contígua, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retroescavadora e duas viaturas civis, um automóvel e uma carrinha de caixa aberta.

O comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, divulgou na segunda-feira que o acidente provocou, pelo menos, dois mortos, operários da empresa que explora a pedreira e alegadamente o maquinista e o auxiliar da retroescavadora, um na casa dos 40 anos e outro na casa dos 50 anos.

Além de dois cunhados dados como desaparecidos em Bencatel e que, segundo familiares citados pela junta de freguesia, terão passado na estrada, numa carrinha de caixa aberta, a GNR já confirmou também à Lusa que um homem de 85 anos, que viajava de automóvel, está dado como desaparecido no Alandroal, podendo também ser uma das vítimas.

Segundo fonte do Comando Territorial de Évora, a participação do desaparecimento do idoso foi dada na segunda-feira à GNR pela mulher, que indicou que o marido se deslocou no seu automóvel, nesse dia, a Vila Viçosa.