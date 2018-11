Cruz Vermelha diz que imigração pode compensar envelhecimento da população

Portugal é um país envelhecido e enfrenta ano após ano um decréscimo da população que pode ser minimizado com a entrada de imigrantes, defendeu esta terça-feira o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Francisco George.

"Todos os anos, há menos população do que no ano anterior", alertou Francisco George, em Coimbra, ao proferir a conferência inaugural do sexto Congresso Regional Envelhecimento Ativo e Saudável, que decorreu no Convento de São Francisco.

Portugal é "um país muito envelhecido", cuja população tem atualmente uma média de 44,2 anos e onde há 155 idosos para cada 100 jovens, salientou.

O antigo diretor-geral de Saúde disse que os portugueses, em média, passaram a ter mais três anos do que tinham há uma década.

"Há aqui um conjunto de fenómenos que nós sabíamos que iriam acontecer e que impõem uma análise e mais reflexão", acrescentou.

Tais fatores têm contribuído para a perda de população, ficando os nascimentos aquém do número de óbitos verificados, embora a esperança média de vida tenha aumentado sempre nos últimos anos.

"A imigração pode vir alterar de uma maneira muito eficaz e rápida" esta tendência, admitiu.

Francisco George lembrou que a Alemanha "tinha um problema de envelhecimento dramático", mas a situação foi alterada com a "entrada massiva de milhões de refugiados", ficando o país com "um perfil demográfico absolutamente diferente".

"Nós, aqui, não sabemos o que irá acontecer", afirmou, ao realçar a necessidade de Portugal "organizar respostas sociais" adequadas aos novos problemas do envelhecimento.

Perante um elevado número de idosos afetados por demências, por exemplo, ou outras doenças, importa "distinguir e cuidar de uns e de outros de forma apropriada", disse o presidente da CVP.

Por outro lado, o Estado, as instituições e os cidadãos em geral têm de "fazer a análise democrática para a saúde".

No campo do acesso aos cuidados de saúde, "existem desigualdades, existem mesmo iniquidades para ultrapassar", referiu Francisco George.

"Muitos dos nossos idosos não foram preparados provavelmente para viverem tanto", disse, por sua vez, o coordenador do consórcio Ageing@Coimbra, que organizou o congresso, Manuel Teixeira Veríssimo.

Na abertura dos trabalhos, Manuel Teixeira Veríssimo frisou que as "boas práticas" da região Centro na área do envelhecimento ativo e saudável são reconhecidas na União Europeia.

"Só nos interessa ter muitos idosos se tiverem qualidade de vida e se forem felizes", sublinhou o docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

Na sessão inicial, intervieram também o vereador Jorge Alves, da Câmara Municipal de Coimbra, e Alexandra Rodrigues, em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.