Borba. Resgatado corpo de uma das duas vítimas confirmadas

O corpo de uma das duas vítimas mortais confirmadas do deslizamento de terras para uma pedreira em Borba foi retirado esta tarde, quase 24 horas depois do acidente, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou à Lusa que continuam os trabalhos para o resgate do corpo da segunda vítima mortal confirmada, tendo presente "as condições de segurança" dos operacionais, por se tratar de um local "instável".

O corpo já recuperado é de um dos dois operários da empresa que explora a pedreira.

Além de dois mortos confirmados, o maquinista e o auxiliar da retroescavadora, há registo de três desaparecidos na zona, segundo as autoridades locais, que viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta que foram arrastados para dentro da pedreira quando passavam na estrada que ruiu.

O alerta para o acidente foi dado às 15h45 de segunda-feira.