Às 15h45, na 255, a estrada caiu. O que já se sabe sobre o que aconteceu em Borba

O que aconteceu?

Às 15h45 de segunda-feira a estrada cedeu e abateu na antiga nacional 255, que liga Borba a Vila Viçosa, no distrito de Évora. Um troço de cerca de 100 metros da via foi engolido para o fundo de uma pedreira com uma profundidade de cerca de 50 metros, informa o INEM. Três veículos – uma restoescavadora, uma carrinha de caixa aberta e um ligeiro – foram arrastados, caíram e ficaram soterrados no fundo, que está cheio de água e lama. As autoridades não dão conta de mais veículos envolvidos.

Há vítimas?

Pelo menos duas pessoas morreram no aluimento. As vítimas mortais até agora confirmadas pelas autoridades são o operador e o auxiliar da retroescavadora que estavam a trabalhar junto à pedreira. Há ainda quatro pessoas desaparecidas, duas das quais são as condutoras do veículo ligeiro e da carrinha de caixa aberta. As operações de busca e salvamento estão a ser dificultadas pela instabilidade do terreno. A Proteção Civil fala numa operação de “extrema complexidade” e de um “deslizamento de terra de grande volume” que irá ocupar os operacionais de socorro “nas próximas horas, nos próximos dias e até nos próximos meses”.

Na manhã desta terça-feira, as autoridades fizeram uma “avaliação no terreno” para decidir sobre o resgate das vítimas do deslizamento de terras para uma pedreira, em Borba, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. Aguardam por “condições de segurança”.

Onde aconteceu?

A antiga nacional 255 é uma estrada que faz a ligação entre Borba e Serpa, passando, entre outras, por Vila Viçosa. No local do abatimento, que faz ainda parte do município de Borba, a via era ladeada por pedreiras de ambos os lados e, olhando à distância, a estrada quase parecia uma ponte. Há mais de dez anos que a estrada perdeu o estatuto de nacional e foi construída uma alternativa a cerca de dois quilómetros. Como explica ao Expresso Joaquim Trincheiras, funcionário da pedreira Plácido José Simões (a quem pertence a área para onde os veículos caíram), aquela era uma via pouco usada - “os pesados já não passam por ali”. No entanto, a estrada continuava aberta ao trânsito. “Sei que já se fizeram reuniões em Vila Viçosa para resolver o problema. As pedreiras já tinham sido convocadas”, refere o funcionário.

Ao longo daquela estrada há, “talvez, dez pedreiras abertas”. No entanto, “só três ou quatro estão em laboração”. A pedreira para onde caíram os veículos estava inativa.

De quem é a responsabilidade?

Quando em 2005, a estrada deixou de ser nacional, passou a ser de jurisdição municipal. Ou seja, a manutenção da antiga 255 é obrigação das Câmaras Municipais de Vila Viçosa e de Borba. O troço em particular onde tudo aconteceu pertence a Borba. António Anselmo, presidente daquela autarquia, diz estar de “consciência tranquila”, e sublinha que o município respondeu “de imediato” ao acidente. Questionado sobre a segurança da via, lembra as conversações que manteve com a Direção Regional de Economia do Alentejo, entidade que tutela as pedreiras: “as coisas estavam encaminhadas no sentido de ser segura (estrada)”. “O que temos em termos legais e de conhecimento é que a situação estava perfeitamente segura. Se a autarquia tiver alguma responsabilidade quem a tem sou eu.”

A estrada estava sinalizada?

Várias pessoas que conhecem a estrada, nomeadamente através das redes sociais, começaram a alertar para as condições em que a via se encontrava há alguns anos. Há quatro anos, a Rádio Campanário noticiava que a estrada 255 corria o risco de ser extinta, por motivos de segurança, “passando a ligação entre as duas localidades a ser feita de forma condicionada”. O artigo citava o presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo, segundo o qual o problema se colocara já “há 4 ou 5 meses”, quando a Direção Regional de Economia se envolveu no processo. Este organismo, através da secção de Geologia, estaria na posse de vários estudos alertando para o risco de fraturação. Entres eles, pesquisas do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Évora e outro do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, “ainda não concluído”. Sobre a realização de possíveis obras na estrada, António Anselmo dizia à Rádio Campanário que não era da responsabilidade do município realizar obras e que “a única coisa que se pode fazer é limitar o trânsito”.

Como ficou a estrada?