Riscos na estrada de Borba que aluiu eram conhecidos há pelo menos quatro anos

O troço da estrada municipal 255 que ruiu esta segunda-feira, que liga Borba a Vila Viçosa, era uma ligação cujo estado precário era conhecido e denunciado, nomeadamente como alerta nas redes sociais.

Isso confirmou ao Expresso Vera Calado, moradora perto do local, e que esta tarde viu tudo a acontecer: “A estrada ainda estava a ruir no momento em que lá cheguei por isso sei que ainda se encontram pessoas desaparecidas”. Acrescentou ainda que a estrada “já tinha sido sinalizada pelo facto de, a qualquer momento, poder cair”.

Há precisamente quatro anos, a Rádio Campanário noticiava que a estrada 255 corria o risco de ser extinta, por motivos de segurança, “passando a ligação entre as duas localidades a ser feita de forma condicionada”.

O artigo citava o presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo, segundo o qual o problema se colocara já “há 4 ou 5 meses”, passando a extinção a ser considerada pelo envolvimento da Direção Regional de Economia no processo. Este organismo, através da secção de Geologia, estaria na posse de vários estudos alertando para o risco de fraturação. Entres eles, pesquisas do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Évora e outro do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, “ainda não concluído”.

Sobre a realização de possíveis obras na estrada, António Anselmo dizia à Rádio Campanário: “A câmara não tem que fazer obras na estrada. Se existir algum relatório que prove que a estrada é insegura, a única coisa que se pode fazer é limitar o trânsito, é um processo que estamos a avaliar com muita atenção e muita calma”.