Pedreira e Infraestruturas de Portugal apontam responsabilidade às câmaras pelo desabamento em Borba

Manutenção da estrada que ruiu faz parte das obrigações dos municípios desde 2005

É das Câmaras Municipais de Vila Viçosa e de Borba a responsabilidade pela manutenção da estrada que, esta segunda-feira à tarde, ruiu. Ao Expresso, tanto a Infraestruturas de Portugal (IP) como a pedreira Plácido José Simões, a empresa a que pertence a exploração que se situa junto àquela via, negam ter a obrigação de cuidar da rodovia que faz a ligação entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora.

“Em 2005, foi assinado um protocolo de transferência”, diz ao Expresso fonte da IP. Até essa data, a estrada em causa era a Nacional 255 e, por isso, da responsabilidade da Estradas de Portugal (que entretanto se fundiu com a Refer e deu origem à Infraestruturas de Portugal). “Passou a ser jurisdição dos municípios e construiu-se um troço alternativo.”

Parte da estrada pertence à Câmara de Vila Viçosa, outra à Câmara de Borba.

Também a pedreira aponta a responsabilidade aos municípios. “Não é obrigação da empresa”, assegura Joaquim Trincheiras, funcionário administrativo da pedreira Plácido José Simões.

Desde que a via deixou de ser uma estrada nacional, parte das pessoas deixaram de a usar e passaram a recorrer ao novo troço alternativo, a menos de dois quilómetros de distância.

Até à publicação deste texto, não foi possível obter declarações por parte das Câmaras Municipais de Borba e de Vila Viçosa, apesar de o Expresso ter feito várias tentativas de contacto.

A questão da segurança da via e o estado em que esta se encontra foi imediatamente levantada após as primeiras notícias do incidente. Faltava pouco para as 16h quando a estrada ruiu. Há três veículos soterrados: uma retroescavadora (com um maquinista e um auxiliar, que estariam a trabalhar perto das pedreiras ), uma carrinha de caixa aberta e uma viatura ligeira.

Apesar de a área para onde caíram os carros pertencer à pedreira Plácido José Simões, trata-se de uma “zona desativada”, onde já não era feita extração de mármore. “Foi por decisão da administração, o material que ali se extraía já não era rentável e, por isso, os trabalhos foram suspensos”, diz Joaquim Trincheiras.

Ao longo daquela estrada há, “talvez, dez pedreiras abertas”. No entanto, “só três ou quatro estão em laboração”. Segundo o funcionário da empresa, “há muito tempo que se fala da necessidade de uma solução”, mas “não havia nada que indicasse que uma tragédia como estas pudesse acontecer já”.