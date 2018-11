Estrada entre Borba e Vila Viçosa ruiu. CDOS fala em “quatro a cinco pessoas soterradas”

O INEM confirmou ao Expresso que pelo menos três veículos estão soterrados, um deles uma retroescavadora com dois ocupantes. O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora fala em "quatro ou cinco pessoas soterradas"

Uma parte da Estrada Nacional 255, que liga Borba a Vila Viçosa, ruiu esta segunda-feira e é possível que "quatro ou cinco pessoas estejam soterradas", disse ao Expresso fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS). A estrada terá abatido depois de um aluimento de terras perto das pedreiras da zona, disse a mesma fonte.

O INEM confirmou ao Expresso que recebeu um alerta às 15h45 e que pelo menos três veículos estão soterrados, sendo um deles uma retroescavadora com dois ocupantes, que estaria a trabalhar perto das pedreiras. Os outros dois veículos são ligeiros mas o INEM não sabe quantos ocupantes estariam dentro de cada um. As informações foram dadas ao Expresso por António Borges, do gabinete de comunicação do INEM, explicando que as autoridades estão com dificuldades de acesso ao local devido à falta de condições de segurança. A mesma informação foi também confirmada ao Expresso pela Proteção Civil que confirmou que o CDOS está a caminho do local.

No local estão já um helicóptero de emergência, uma viatura médica, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma unidade móvel de intervenção psicológica. Os bombeiros voluntários de Borbga e de Vila Viçosa também estão no local.