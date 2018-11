Polícia Judiciária investiga morte de família de cinco pessoas em Vila Real

Cinco pessoas, todas da mesma família, morreram este domingo devido a uma intoxicação no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real. A intoxicação terá sido provocada pela inalação de monóxido de carbono, de acordo com informações avançadas pelo INEM à agência Lusa. Oficialmente ainda não há explicação, e a PJ está a investigar o caso

Cinco pessoas morreram este domingo devido a uma intoxicação no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real. De acordo com informações avançadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica á agência Lusa, a causa da intoxicação terá sido a inalação de monóxido de arbono.

O incidente ocorreu na rua do Comércio, na aldeia de Fermentões, no concelho de Sabrosa, de acordo com o CDOS de Vila Real. Estão confirmadas cinco vítimas mortais, todas da mesma família: um casal, duas filhas menores e um irmão do marido.

O comandante dos Bombeiros de Sabrosa, José Barros, adianta que o caso poderá ter ocorrido "na noite de sábado para domingo", embora os corpos só tenham sido descobertos a meio da tarde deste domingo. O alerta foi dado por um familiar, que estranhou o facto da família não ter aparecido durante todo o dia.

As vítimas foram encontradas em dois quartos, e ainda na cozinha/sala. A habitação encontrava-se em obras, e possiu fracas condições.

A Polícia Judiciária vai investigar o caso. Oficialmente não existe ainda uma explicação para estas mortes. A inalação por monóxido de carbono será, de acordo com as informações avançadas pelo INEM, a explicação mais provável, mas a ingestão de cogumelos venenosos não estará descartada.

Na aldeia do concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, o ambiente é de consternação. O presidente da Câmara de Sabrosa, Domingos Carvas, disse que a situação "é dramática". Num espaço da Junta de Freguesia está a ser prestado apoio psicológico, por parte do INEM e da câmara, a familiares e amigos das vítimas.