“Os professores estão a ser usados como arma eleitoral, num exercício de hipocrisia e radicalismo”

Entre a hipocrisia e o radicalismo, os professores estão a ser vítimas de um jogo político, considera Luis Marques Mendes. Em causa está a polémica sobre a contabilização do tempo de serviço dos docentes para progressão na carreira. Se, por um lado, PCP e Bloco de Esquerda estão a demonstrar “hipocrisia” nas suas posições, entende o comentador da SIC, o governo está a enveredar por um “radicalismo” ao não ter maior abertura nas negociações.

Marques Mendes afirma que os parceiros da “geringonça” por um lado dizem que “estão ao lado dos professores, mas depois não bloqueiam o Orçamento do Estado, que não vai resolver o problema dos professores”.

O que está aqui em causa é a contabilização do tempo prestado pelos docentes durante os anos de congelamento das progressões. Exigem o reconhecimento de nove anos, quatro meses e dois dias, o que tornaria mais rápidas as suas progressões. Os vários partidos apresentaram propostas de alteração ao orçamento: a proposta do Bloco prevê o reconhecimento do tempo de serviço entre 2019 e 2023 (cinco anos), e a proposta do PCP admite um prazo máximo de faseamento de sete anos. PSD e CDS também apresentaram propostas que vão no sentido de criar condições para um calendário e enquadramento para as negociações.

No entender de Marques Mendes, há também um certo “radicalismo” por parte do governo, que “podia ter uma maior abertura nas negociações”. Mas o mesmo entende existir nos sindicatos: “Ambos podiam sentar-se à mesa das negociações, e encontrar um meio termo”.