Manuel Alegre diz que “há deputados do PS que têm medo do PAN”

Manuel Alegre diz saber que há quem considere que o deputado do PAN (Pessoas Animais Natureza) pode vir a ser muito útil em determinadas circunstâncias e acrescenta ainda que “há deputados do PS que têm medo do PAN”.

Em entrevista ao Diário de Notícias, publicada este domingo, o histórico do PS garante que “anda tudo com muito medo do urbano ou da esquerda urbana. Estão muito enganados, porque as pessoas gostam de pensar pela sua cabeça, são livres”.

A propósito da polémica do IVA sobre as touradas, Manuel Alegre diz que se envolveu nesta polémica por considerar que é uma questão “de liberdade”. “É uma questão do direito das pessoas gostarem ou não gostarem e porque, quer se queira quer não, é uma tradição portuguesa”.

Diz que tem recebido muitas mensagens de gente que não gosta de touros e que o apoia na sua posição. “Porque acham que ninguém tem de se meter na vida dos outros, nos gostos dos outros, ninguém tem de me vir dizer aquilo de que eu gosto ou não gosto, se posso comer alheira ou não posso comer alheira. Mas que raio de liberdade é esta?”

Manuel Alegre diz que é contra os maus tratos dos animais, “mas sou pelas pessoas e sou por qualquer coisa de sagrado que há na corrida, qualquer coisa de sagrado muito antigo. Quem não percebe isso também não percebe a poesia, não percebe a literatura”.

E alerta ainda para uma eventual fratura geracional e entre Lisboa e o resto do país, entre a cidade e o campo”. “Os políticos que tenham cuidado, um dia o campo pode revoltar-se”.