Fiscais da Carris vão passar multas de estacionamento

Com os votos contra de toda a oposição (CDS, PSD e PCP), a Câmara de Lisboa deu nesta quinta-feira novas competências à Carris (empresa hoje inteiramente na posse da autarquia), que a partir de agora vai poder “fiscalizar o cumprimento” do Código da Estrada, “nas vias sob jurisdição do município”, que na capital são praticamente todas.

Viaturas mal paradas ou mal estacionadas estarão doravante na mira da Carris. O Expresso solicitou ontem à Câmara a indicação das situações de trânsito em que a empresa poderá atuar (algo que a deliberação omite). A resposta, sem esclarecer a questão na totalidade, remete para aqueles obstáculos à circulação. A autarquia assume que pretende um “maior controlo e fiscalização dos percursos dos autocarros e elétricos da Carris, em particular nos corredores Bus”. Fonte camarária dá um número que ilustra o dia a dia: “Em outubro foram registadas 137 ocorrências de corredores Bus bloqueados, de que resultaram 86 horas perdidas de serviço público.”

A Câmara informa que a Carris irá agora “avaliar quais os meios mais eficazes que deverão ser utilizados para exercer [a nova competência]”, num processo que contará com a participação da autarquia.

Só depois disso se saberá com exatidão a forma como a empresa de transportes irá operacionalizar os poderes que agora ganhou. Fontes conhecedoras deste caso admitem, no entanto, que o novo quadro “só fará sentido” se os funcionários da empresa puderem autuar, caso contrário “não se perceberia a razão” desta medida.

Na fundamentação da proposta, a Câmara pretende potenciar “uma mais eficiente exploração da concessão, nomeadamente no que respeita às condições de circulação nas faixas e vias reservadas ao transporte público regular de passageiros, reduzindo as perturbações na circulação, aumentando a velocidade comercial, a regularidade e a eficiência do serviço”. Trocando por miúdos: a Carris terá meios para “desimpedir” as ruas de obstáculos à fluidez dos serviços. Só resta assumir como.

Toda a oposição está contra (em reações à Lusa): por não ser a “vocação” da Carris (PSD); por ser um poder que “devia continuar” só na PSP e na Polícia Municipal (PM); e por ser uma “aberração” e um “desrespeito” pela PM (CDS).