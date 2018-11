cidades. Dá para amar o Porto e Lisboa também?

Há uns anos, entrevistei um reputadíssimo cientista português que passava metade do ano a viajar pelo mundo, mas que a Lisboa só ia “quase obrigado”. Orgulhava-se de nunca lá dormir: ia e regressava de avião no próprio dia. Na altura, eu ainda vivia no Norte (entre o Porto e Guimarães) e chocou-me que um homem tão viajado pudesse ser tão provinciano. E o pior é que ele nem estava só: há portuenses que amam o Porto e nada mais, e que olham para Lisboa e os lisboetas com desdém.

Quando há sete anos vim para o Expresso, houve colegas que diziam que me vendi “aos mouros”. Uma amiga que conheço há 20 anos acusou-me de perpetuar o círculo vicioso em que o Norte perde massa crítica, como se uma cidade e uma região devessem estar acima da nossa felicidade. E ouço – continuo a ouvir – os mesmos preconceitos: que as pessoas em Lisboa são mais frias, mais distantes, que é difícil fazer amigos. “Cais ao chão e não há quem te dê uma mão para te levantares”, diziam-me.

A verdade é que nunca me imaginei a viver em Lisboa. Não por causa destas ideias disparatadas, mas porque não havia nada que me ligasse à cidade – o Porto e o Norte sempre foram o território dos meus afetos. Só que não se diz que não ao Expresso. O Expresso era o sonho e vim atrás dele. Achei sempre que ao fim de três ou quatro anos, se a coisa corresse bem, talvez me deixassem ir para a delegação no Porto.

Não conhecia praticamente ninguém em Lisboa. Tinha estado meia dúzia de vezes com o Paulo e com a Rita, mas abriram-me a porta da casa deles durante semanas, com a generosidade e a hospitalidade que se diz serem próprias dos nortenhos. E depois, aos poucos, a minha família a sul foi aumentando: chegaram a Mafalda, a Joana, o Hugo, as Catarinas, a Lúcia, a Marta, a Rita e tantos outros. Fizeram-me sentir em casa. Apaixonar-me pela capital e pelas suas pessoas não estava nos meus planos, mas foi o que aconteceu.

Amo Lisboa como sempre amei o Porto. Não sei o que são “os portuenses” e os “lisboetas” (ou “os tripeiros” e “os mouros”) porque somos todos feitos da mesma massa. Portugueses, sim, mas sobretudo humanos. Com muito mais a unir-nos do que a separar-nos. Pobres daqueles que insistem em colocar fronteiras onde elas não deviam existir.