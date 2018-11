Um desportivo das arábias

Estão 35ºC mas parece que estão mais de 40. O asfalto do Circuito Internacional do Bahrein parece estar a ferver. À chegada recomendam-me que deixe o motor do Porsche Panamera ligado para conseguir controlar a temperatura no interior. Enquanto me dirijo para as boxes, penso como deve ser insuportável o verão e que é fácil perceber porque é que a corrida de Fórmula 1 acontece à noite.

O Panamera GTS vem ocupar um espaço entre o 4S e o Panamera Turbo. Há muito que a sigla GTS serve para designar um segmento da Porsche que aposta no equipamento e na dinâmica de condução. O motor é o conhecido V8 bi-turbo, agora emagrecido para 460 cv, menos 90 cv que o Panamera Turbo. Depois o chassis foi trabalhado para melhorar o comportamento em curva. Há uma carroçaria berlina e uma Sport Turismo. Em ambas, para se perceber as diferenças, este novo Porsche pede mesmo uma pista exigente como é o traçado de Sakhir.

OS OLHOS TAMBÉM COMEM

Os modelos GTS vivem muito da imagem. Neste caso, há jantes específicas em preto, a mesma cor que é usada nos frisos das janelas, assim como das óticas. Faz tudo parte de um Design Package que permite distinguir o GTS dos outros Panamera. Já por dentro, as diferenças não são tão evidentes. A utilização de revestimento em Alcantara é generosa e há indicação do modelo nos velocímetros. O cronómetro analógico, que noutras versões é opcional, aqui vem de série. Mesmo sendo um produto de nicho, este GTS tem uma clientela bem definida que procura um automóvel camaleónico e que consegue ter o conforto de um executivo de luxo com a performance e a imagem de um desportivo de topo.

CORRER À NOITE... PELA FRESCA...

Mesmo no outono, no Bahrein, as temperaturas durante o dia são insuportáveis. Daí que em pista nem se tire total proveito da experiência. E o circuito do Bahrein é exemplar, com escapatórias generosas, até porque fica numa zona de deserto onde não há falta de espaço. O traçado de Sakhir tem a particularidade de ter uma iluminação de luxo, que permite utilização noturna. É o que acontece na Fórmula 1, numa pista que foi a primeira do Médio Oriente a receber a disciplina máxima do desporto automóvel. Correr à noite em condições perfeitas é uma experiência inesquecível. A ausência de sombras ou de encadeamentos com a luz faz com que seja mais fácil pilotar com luz artificial e tirar o máximo proveito do Panamera GTS. Mas vamos ao que interessa. Dinamicamente, o Panamera GTS é exemplar. Os 620 nm de binário estão disponíveis desde as 1800 r.p.m., o que significa recuperações rápidas. Depois há a afinação das suspensões, que foi trabalhada, e um chassis com boa rigidez, o que resulta num excelente comportamento em curva, mesmo nas sequências mais exigentes, como a entrada na reta interior. Convém referir que a suspensão pneumática adaptativa permite rebaixar o automóvel em 10mm quando selecionado o modo mais desportivo. E depois há a tração integral com sistema de gestão inteligente, que coloca a potência onde é mais precisa. Pode não ser um carro super rápido e a verdade é que há propostas com melhores prestações no mesmo segmento de preço, mas globalmente o Panamera GTS surpreende pela confiança que dá a quem o conduz. É de um rigor ao melhor nível e mostra como a Porsche tem vindo a trabalhar um modelo que na primeira geração tinha claramente menos ADN Porsche do que seria expectável. Depois há ainda pormenores que fazem a diferença, como o novo head-up display a cores, configurável, e que passa a estar disponível como opção em toda a gama Panamera. Importante é também o novo aileron traseiro, que tem mais uma secção e que assim consegue maior apoio aerodinâmico.

Como em qualquer experiência emocional, é difícil descrever tudo o que se consegue extrair de um automóvel como o Porsche Panamera GTS numa pista como a do Bahrein. Devo admitir que nunca se consegue esquecer o peso do carro, mas nem isso impede que a cada volta o ritmo aumente e a performance melhore. E para quem as palavras e as fotografias não chegarem, é ver o programa Volante de dia 3 de novembro.

FICHA TÉCNICA

PORSCHE PANAMERA GTS

Motor

3 996cc

460cv

400 Nm 2100 rpm - 4500 rpm

Transmissão

Integral

Caixa Automática PDK com oito velocidades

Prestações

292 km/h vel. máxima

4,1s 0-100 km/h

Consumos

10,3/100km ciclo misto

235g CO2/km

Preço €179 450