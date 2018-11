Texto de Ramalho Eanes: “Loureiro dos Santos será perpetuado na nossa memória colectiva como uma personalidade de excelência”

Creio que Loureiro dos Santos estabeleceu, como grande propósito de vida, a excelência.

Excelência que conseguiu, primeiro, como aluno, e, depois, como professor, quer do ensino universitário, quer do ensino no Instituto de Altos Estudos Militares.

Excelência, também, como profissional militar, quer no desempenho das diferentes missões que lhe coube cumprir, quer no exercício das diversas funções que aceitou desempenhar. E, nestas últimas, referência especial merecem as de Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e as de Chefe do Estado-Maior do Exército.

Excelência, idêntica, no trabalho político e militar que desenvolveu, para devolver ao 25 de Abril o seu grande propósito de democracia original.

Excelência, igualmente, quer no desempenho de funções políticas, enquanto Ministro da Defesa, quer na acção política militar, desenvolvida para a reinstitucionalização democrática das Forças Armadas.

Excelência, além disso, na sua preocupação ética, manifestada com coerente compromisso sempre, nomeadamente, ao dizer não à chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas, também, às suas actividades militares.

Excelência, ainda, na sua contribuição para a informação da Sociedade Civil sobre grandes temas nacionais e internacionais, quer através de cuidada intervenção na comunicação social, quer por meio da edição de obras suas, de grande qualidade.

Excelência, esta, que lhe valeu o reconhecimento como sócio efectivo da Academia das Ciências de Lisboa e várias outras condecorações, militares e civis, por entidades públicas e pelo Estado português, nomeadamente, ainda este ano, a Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

Loureiro dos Santos, estou certo, será perpetuado na nossa memória colectiva como uma personalidade de referência.

