Sismo de 3,4 na escala de Richter sentido no norte do país

O sismo teve epicentro em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo. Foi sentido em várias localidades do norte de Portugal e ainda na Galiza

O relógio marcava as 19H55 em Portugal Continental quando a terra tremeu no norte do país e na Galiza, confirmou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O sismo teve epicentro a 3 quilómetros de Melgaço, e a cerca de 24 quilómetros de profundidade. Ver Twitter O abalo foi sentido nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga, e ainda em Espanha, na região sul da Galiza. Não há para já registo de danos humanos ou materiais.