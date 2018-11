Simulacro de acidente condiciona trânsito na CREL, em Lisboa, durante a madrugada

Exercício é conduzido pela Autoridade Nacional da Protecção Civil, Brisa e GNR, e pretende testar a resposta a um cenário de acidente rodoviário. A CREL (Circular Radial Externa de Lisboa) sofre condicionamentos ao trânsito entre as 0H e as 4h

Chama-se “T-REX” e é um simulacro que tem como objetivo testar a resposta das diferentes autoridades a um cenário de acidente rodoviário numa das vias mais movimentadas da Grande Lisboa. Em comunicado, a BRISA, entidade responsável pela CREL (Circular Radial Externa de Lisboa) adianta que o exercício decorre entre a meia-noite e as 4h, sem no entanto avançar quantas viaturas estão envolvidas, ou o local do simulacro. Certo é que os condutores podem esperar condicionamentos ao trânsito nesta via.

De acordo com a concessionária, “vão ser testados os planos e os procedimentos de segurança de túneis da Brisa e toda a capacidade de resposta operacional dos diferentes agentes de proteção civil que integram o Plano Prévio de Intervenção e o Plano de Emergência Interno daquela infraestrutura rodoviária.” O objetivo será assim testar a capacidade de comando, controlo e comunicações numa situação de emergência, como uma grande acidente rodoviário.

O exercício “T-REX” é supervisionado pelo Comando Distrital de Operações de Lisboa, e conta com a participação de mais de uma dezenas de identidades: a Brisa, a GNR, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, da Infraestruturas de Portugal, da Escola Nacional de Bombeiros, da Polícia de Segurança Pública, do INEM, das Câmaras Municipais de Sintra, de Loures, da Amadora e de Odivelas.