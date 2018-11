“O país fica hoje um pouco mais pobre com a partida do general Loureiro dos Santos”, diz presidente da Associação 25 de Abril

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, recordou o general Loureiro dos Santos, que hoje morreu, como um "grande amigo", um "militar extraordinariamente competente" e que deixa uma "marca grande" no país.

"Acima de tudo, recordo-o como um amigo, um grande amigo que parte, com o qual tive muitas lutas conjuntas depois do 25 de Abril para que a consolidação da Democracia fosse possível", afirmou o tenente coronel Vasco Lourenço.

O capitão de Abril Vasco Lourenço recordou a passagem de Loureiro dos Santos pela 5.ª Divisão do Estado-Maior General das Forças Armadas, "onde começou a envolver-se no processo" político do pós-25 de Abril, e foi membro do Conselho da Revolução.

Foi um "militar extraordinariamente competente", que "desempenhou altos cargos, quer no Governo, como Ministro da Defesa, quer nas Forças Armadas, como chefe do Estado Maior do Exército", afirmou ainda.

"O país fica hoje um pouco mais pobre com a partida do general Loureiro dos Santos", concluiu Vasco Lourenço, manifestando ainda a tristeza da associação a que preside pela morte de um dos seus associados.

O general José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje em Lisboa, aos 82 anos, vítima de doença, disse à agência Lusa fonte da família.

Nascido em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, em 2 de setembro de 1936, José Alberto Loureiro dos Santos foi ministro da Defesa Nacional entre 1978 e 1980 nos IV e V Governos Constitucionais, chefiados por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo, ambos executivos de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes.

Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do Exército.