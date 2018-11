Nunca tantos portugueses tentaram deixar de fumar 

Nunca como agora houve tantos fumadores a procurar apoio especializado para pôr de lado os cigarros. Segundo dados da DGS, no ano passado realizaram-se 11.493 primeiras consultas de cessação tabágica, o número mais elevado de sempre e que representa um acréscimo de 72% relativamente à média da última década (6679).

Os estudos internacionais estimam que 80% dos fumadores têm vontade de deixar o vício, mas só 35% chegam a tentar e apenas 5% conseguem fazê-lo sem ajuda.