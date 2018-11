Natalidade atingiu valor mais alto da década

O número médio de filhos por mulher em Portugal estava a aumentar há quatro anos e em 2017 atingiu o valor mais alto da década. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta semana, o índice sintético de fecundidade foi de 1,37 filhos por mulher no ano passado e é preciso recuar até 2010 para encontrar um valor mais alto (1,39).

“A fecundidade das mulheres está a aumentar e a inverter a tendência anterior. Ainda que o país continue num quadro de baixa fecundidade, entre 2016 e 2017 o contributo mais significativo foi o nascimento de terceiros filhos”, explica Maria Filomena Mendes, presidente da Sociedade Portuguesa de Demografia. “Começámos por assistir a uma dimensão crescente dos segundos filhos, depois de terceiros e quartos. Neste último ano, vemos que a tendência do terceiro filho ‘veio para ficar’.”