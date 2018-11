Lusa condena manobras de pressão da Câmara do Porto no acesso à informação

A direção de informação da Lusa lamenta que o executivo liderado por Rui Moreira mantenha com os jornalistas da agência uma "atitude restrição à liberdade de informação e de constrangimento ao trabalho dos jornalistas". Luísa Meireles considera grave que a Câmara do Porto"se recuse a responder" a questões solicitadas pelos jornalistas enquanto a direção de Lusa não responder a um longo ofício enviado por e-mail pelo chefe de Gabinete de Rui Moreira, Nuno Santos, situação que para a diretora de informação se assemelha "a uma manobra de pressão em relação aos profissionais da única agência de informação do país. Apesar do diferendo já se arrastar há mais de um ano, na sequência de notícias relativas ao caso Selminho, a responsável pela informação da Lusa adianta que após ter assumido o cargo, em setembro, não só escreveu uma carta ao presidente da Câmara do Porto, como reuniu no Porto com Rui Moreira, rejeitando "qualquer forma de censura por parte dos jornalistas" na cobertura noticiosa da autarquia.

Luísa Meireles avança ao Expresso que a Lusa "reserva-se o direito de exercer todos os procedimentos de defesa e salvaguarda do bom da agência e dos seus profissionais".

A 30 de outubro último, na sequência de um take noticioso sobre a proposta de orçamento municipal para 2019, no valor de 293, 9 milhões de euros e aprovado em reunião pública de executivo pela maioria independente, com a abstenção da CDU e os votos contra PS e PSD, o portal de notícias do município acusou a Lusa de "censura", alegando que a agência se limitou "praticamente a transcrever as críticas da oposição".

O site do município referiu ainda que "das 545 palavras da notícia, 141 são neutras ou de enquadramento e 404 referem-se às críticas do orçamento e nenhuma elogiosa ao mesmo". O Sindicato dos Jornalista lembra que não é a primeira vez que a autarquia presidida por Rui Moreira "tenta pressionar" jornalistas da Lusa, razão pela qual já reuniu com a Lusa e está a acompanhar de perto o caso. "É uma acusação demasiado grave para ser tratada num site, tanto mais preocupante por se tratar de uma situação que se repte e visa o mesmo órgão de informação", afirma a presidente do SJ, defendendo que Rui Moreira, "se tem provas", deve apresentar "uma queixa formal em tribunal". "Em vez de contar palavras das notícias, até porque na véspera a jornalista visada já tinha noticiado o plano de orçamento municipal, e fazer acusações de censura, a Câmara deve proceder judicialmente, em vez de fazer acusações que colocam em causa a liberdade de imprensa".

Manuel Pizarro, em artigo de opinião no Público, ontem, também condenou a "compressão da vida democrática", numa alusão à utilização "dos meios da câmara para atacar a liberdade de imprensa" e tentativa de condicionamento "da ação dos jornalistas".

O ex-parceiro de aliança pós-eleitoral com Rui Moreira no mandato anterior sustenta que os independentes confundem "a maioria absoluta que alcançaram legitimamente nas eleições com poder absoluto" incompatível como uma sociedade democrática: "Rui Moreira e os seus conselheiros de comunicação tentam constranger jornalistas e condicionar a voz da imprensa. Não querem que sejam ouvidos aqueles que questionam, que interrogam, que incomodam", escreve o líder da Distrital do PS do Porto, concluindo que em tempos de populismos, "o dever de um político responsável é apoiar o jornalismo e a sua independência".

O Expresso tentou obter uma reação de Rui Moreira às críticas de Manuel Pizarro e à alegada censura à imprensa, tendo fonte do Gabinete do autarca referido que o presidente da Câmara do Porto "não faz comentários a artigos de opinião", enquanto em relação à Lusa mantém as críticas "de imparcialidade informativa".

A defesa de Rui Moreira ao artigo de opinião de Pizarro acabou por ser feita por Pedro Baptista, deputado municipal eleito pelo movimento independente 'Porto, o Nosso Partido', onde acusa o vereador de "oportunismo político" e de chegar ao "grau zero do caráter". No post, o deputado municipal alega que Manuel Pizarro "fez de tudo para entrar na lista da candidatura de Rui Moreira à Câmara...e que passou quatro anos a apajar o presidente". Para Pedro Baptista, o artigo em causa "não é mais do que um pôr-se em bicos dos pés, tentando mostrar que existe, para António Costa o colocar na lista ao parlamento europeu, como se sabe, o El Dorado da política portuguesa".

Manuel Pizarro optou por não reagir "a posts", remetendo as críticas ao posicionamento de Rui Moreira em relação à Lusa para o artigo de opinião no Espaço Público do diário, desta quinta-feira.